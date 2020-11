Qué se está diciendo de la Xbox Series X

Decidimos realizar un recorrido rápido por algunas de las evaluaciones de la Xbox Series X que ya han sido publicadas en otros portales internacionales.

Falta menos de una semana para que la Xbox One llegue a las tiendas. Los afortunados podrán disfrutar antes de navidad de la nueva generación de máquinas, que prometen modificar la experiencia de jugar en casa. Las primeras reseñas que aterrizaron fueron las de la Xbox Series X, que terminó su embargo el pasado 5 de noviembre. En ENTER.CO tenemos programado presentar nuestras impresiones de la consola la próxima semana, así que hasta que esto ocurra decidimos realizar un recorrido rápido por algunas de las evaluaciones que ya han sido publicadas en otros portales internacionales.

IGN resalta el hecho de que Xbox esté tomando una ruta diferente a Sony este año. La evaluación destaca que sea una consola silenciosa, con un diseño sencillo y que no parece apostar por la ostentosidad. En cambio, los mayores elogios van a las mejoras en desempeño que trae. La evaluación adelanta a los dueños de la consola que verán una mejora importante en los tiempos de carga con una disminución de hasta cuatro veces menos tiempos de espera (por ejemplo, Halo pasa de 1:07 a 0:25 segundo de tiempo de carga). El único problema que le encuentra es el hecho de que, para su lanzamiento, no cuente con un catálogo tan robusto que muestre sus mayores cualidades.

“Solo podemos asumir que la Xbox Series X nos sorprenderá con nuevos y espectaculares juegos de próxima generación eventualmente, porque no hay mucho para juzgar en este momento. Pero mientras tanto, sin importar los juegos actuales que le pongas, tus tiempos de carga se reducirán drásticamente, tus framerates serán más suaves y tus resoluciones serán más altas. Esta caja audaz y de diseño minimalista es silenciosa, compacta tanto por la potencia que tiene y especialmente por la forma en que se compara con la PS5, capaz y cargada de características convenientes como reanudar instantáneamente y alternar entre cualquiera de sus juegos jugados recientemente. Comparado directamente con las especificaciones de la PlayStation 5, le brinda más potencia por el mismo precio. Será un placer ver qué hacen los desarrolladores con él en los próximos años”.

Gamespot es mucho más reservado al momento de enunciar las ventajas o cualidades de la Xbox Series X, sin desconocerlas. Para la reseña, quizás el mayor punto de valor de la nueva generación esté en su integración con el catálogo de Game Pass y la mejora que trae a algunos de sus títulos como es ‘Gears of War 5’. Pero la reseña también afirma que para muchos invertir en la nueva generación de consolas de Microsoft es más una inversión a largo plazo para el futuro del gaming, que una necesidad inmediata de actualizar su hardware de videojuegos.

“En general, la Xbox Series X es una consola sencilla y fantástica que todavía tiene mucho potencial para desbloquear. Se centra en ser la mejor versión de hardware para aprovechar al máximo un ecosistema de Xbox existente, y aunque eso significa que no está incorporando ninguna idea tremendamente nueva (dependiendo de su visión de Quick Resume), está ejecutando esa visión incluso en estos primeros días”.

Puede que suene extraño que la evaluación de Polygon comience llamando a la Xbox Series X aburrida, pero este adjetivo es utilizado como el mayor de los elogios. Sin embargo, el portal pronto aclara que es una manera de decir que, quizás la Xbox One no ofrezca un salto impresionante en diversos elementos, sino más bien pasos concretos en mejoras de calidad de vida que parecen propias para la visión de la compañía de no depender de sus máquinas para vender videojuegos.

“La Xbox Series X parece una Xbox One que se tragó un refrigerador y funciona como una Xbox One que se tragó un Lamborghini. Es rápida, robusta y discreta, sus objetivos y capacidades se resumen en su diseño industrial brutalista… La Xbox Series X no es el hogar del universo de juegos de Microsoft; es solo uno de los muchos nodos que se conectan hacia afuera a su teléfono, tableta, computadora o simplemente a una Xbox diferente (y más barata). No es EL lugar para jugar videojuegos. Es UN lugar para jugar videojuegos, no solo del futuro, sino también del presente y del pasado”.

Engadget no se separa mucho del discurso que ya hemos escuchado. La Series X sin duda trae mejoras en términos de carga y gráficos que aquellos con los recursos (como una muy buena conexión a Internet o un televisor 4K) podrán apreciar, así como funciones espectaculares como el resumen rápido (que funciona incluso después de desconectar la consola). Pero el hecho de que carezca de una cantidad importante de juegos atractivos a su salida lo hace más una apuesta que la compra obligatoria en esta temporada.

“La Xbox Series X es todo lo que la Xbox One no fue. Es rápida en todos los sentidos, maneja los juegos 4K con facilidad y elimina los largos tiempos de carga. Se centra exclusivamente en ofrecer la mejor experiencia de juego posible, en lugar de ser un dispositivo de entretenimiento todo en uno poco entusiasta. El único problema es que no hay muchos juegos atractivos en el lanzamiento, lo que deja a Microsoft un poco despreocupado frente a la PS5. Aun así, incluso sin muchos juegos exclusivos, la Serie X ejecutará muchos juegos existentes tan bien como una PC moderna. Y para muchos jugadores, eso es suficiente”.

Las cinco conclusiones de la metaevalución de la Xbox Series X

– Necesita más juegos que apoyen la consola. Por ahora su catálogo no es impresionante.

– Está pensada como un punto de apoyo para Game Pass. El servicio es su atractivo más importante.

– Silenciosa: es capaz de correr los juegos sin despertar a medio vecindario.

– Quick Resume es su mayor virtud. Regresar a un juego después de desconectar la consola es surreal.

– Quizás no sea una compra obligatoria en 2020, pero su valor puede aumentar en los próximos años.

