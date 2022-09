God of War: Ragnarok permitirá que viajes por todos los reinos

Watch Later

God of War: Ragnarok es uno de los juegos más esperados de 2022. Considerando las ovaciones que recibió la primera entrada, no sorprende que las personas estén pendientes a qué traerá la secuela del título de Santa Mónica Studios. Por desgracia no parece haber muchos planes en el horizonte para darnos un vistazo extendido al título o, al menos, prepararnos para este nuevo viaje junto a Kratos y Atreus.

Si la ansiedad no te da para más, la buena noticia es que el estudio decidió dar un pequeño vistazo al juego en un tráiler exclusivo para Game Informer de God Of War: Ragnarok. El adelanto, que puedes ver al inicio de este artículo, dura menos de dos minutos, pero nos entrega algunas pistas clave sobre el juego.

Para empezar, está la promesa de que en esta ocasión podremos viajar a todos los nueve reinos de la mitología nórdica. En el primer juego de God of War los jugadores pudieron recorrer Alfheim (el reino de los elfos), Helheim (el ‘infierno’ nórdico), Muspelheim (que no hace parte de la campaña, sino sirve como una arena de desafíos de combate), Nilfheim (un calabozo en contra reloj para farmear materiales raros), además de Jotunheim (el reino de los gigantes y donde descubrimos la identidad de Atreus como Loki). La historia comienza en Midgard (que es el reino de los mortales), así que en teoría God of War nos deja ver al menos seis de los nueve reinos que existen.

La cosa es que, de estos cinco reinos, solo dos son realmente mapas en los que podemos jugar la campaña. Dos son objetivos del post juego y ofrecen actividades muy limitadas, mientras que uno simplemente sirve como escenario para el epílogo del juego.

La promesa es que en este nuevo título podremos conocer los otros tres reinos faltantes: Asgard, Vanaheim y Svartalfheim. El tráiler nos da un vistazo al último, que es el reino de los enanos y que está pensado para servir como un mapa lleno de acertijos y rompecabezas que los jugadores tendrán que resolver utilizando las habilidades Kratos y compañía. La promesa es que también podremos recorrer algunos de los reinos antes visitados, así que con algo de suerte veremos algo más de Nilfheim y Nilfheim.

God of War: Ragnarok tiene programada su salida en noviembre 9 de 2022.

