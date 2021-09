El diseño de Thor en ‘God of War’ ha causado una nueva polémica

Con un solo adelanto, God of War: Ragnarok se ha convertido en uno de los juegos más esperados de la próxima generación de consolas. Sin embargo, la Internet ha amanecido con su humor de siempre y ha decidido crear una nueva polémica en relación al diseño que Santa Mónica Studio (el desarrollador del último juego del dios de la guerra) le ha dado al dios del trueno. La imagen en cuestión, a continuación.

Lo primero: hemos podido comprobar que, en efecto, este el diseño que tendrá Thor en God of War. La imagen fue compartida al mismo tiempo que se confirmó que él tendrá la voz de Ryan Hurst, mejor conocido por ser la persona que interpretó a Beta (el segundo al mando en los susurradores) en la novena temporada de The Walking Dead. El actor también una línea en el adelanto del juego, en el que le pregunta a Kratos si es una “persona calmada y razonable” (una pregunta interesante, considerando que Thor no es precisamente conocido por ser alguna de las dos cosas).

En cualquier caso, la Internet parece estar confundida por la decisión del estudio de no entregar abdómenes y una cabellera rubia al dios del trueno. En vez de eso, el Thor de God of War está desaliñado, exhibe una gran barriga y no tiene el encanto de modelo de la versión de Chris Hemsworth.

Aunque algunos fans de la franquicia, de manera rápida, han acusado a Santa Mónica Studios de forzar la ‘filosofía de equidad de cuerpos’ (que básicamente se reduce a la creencia de que se hizo a Thor ‘gordo’ para no herir las sensibilidades o forzar un tipo de cuerpo diferente) la elección del estudio tiene todo el sentido dentro de la mitología Nórdica y el tipo de juego que pretende ser God of War.

Para empezar, Thor es reconocido como un dios con placeres muy simples: golpear cosas con su martillo, beber hasta más no poder (en algún momento, sin saberlo, casi se bebe el océano completo) y tener ataques de ira que terminan con al menos algún muerto. La interpretación del estudio no parece alejarse de esta idea y nos presenta un vikingo guerrero en toda su gloria.

Pero, más importante, está la manera en la que el juego ha buscado desafiar las versiones que se han construido sobre los dioses nórdicos. Baldur, por ejemplo, siempre suele ser representado como un chico bueno, casi inocente y pacifista. God of War no solo cambia el guion, sino que además incluso presenta el ‘regalo’ de su madre como una maldición.

En el caso de Thor la idea es hacer algo similar. Ya los relatos de Mimir nos daban una idea de que las glorias del dios del trueno eran más exageradas. De hecho, la tendencia es que usualmente están ocultando los caprichos homicidas de su brutalidad. Su apariencia es otra manera más de destruir esas ideas que tenemos sobre sus dioses… lo que además parece apropiado considerando que el próximo juego seguramente nos pedirá enfrentarnos a más de los dioses nórdicos.

Por ahora, ‘God of War: Ragnarok’ no tiene fecha de lanzamiento.