Filtración: DLC de Pokémon Scarlet/Violet traería de regreso las megaevoluciones

Pokémon Scarlet/Violet ya lleva dos semanas afuera y si podemos leer sus reportes de ventas es fácil asumir que el juego ha sido un éxito. Dicho esto, los fans están esperando nuevas actualizaciones del juego, especialmente parches que mejoran el rendimiento del título o muchos de los problemas visuales que hoy plagan la entrada más reciente.

Pero los fans de Pokémon saben que su desarrollador no es mejor conocido por escuchar a sus jugadores, mucho menos responder a las demandas de calidad mínimas. Más realista sería el considerar que en estos momentos The Pokémon Company está trabajando en el paquete de DLC que, seguramente, acompañará a las próximas entradas de la franquicia. Y un rumor apunta a que una de estas expansiones añadirá una función que muchos han pedido por años: el regreso de las megaevoluciones.

La fuente de este rumor es Riddler Khu, el leaker especializado en Pokémon, que habría anticipado el regreso de la mecánica a través de un post/acertijo.

One of them is different. Which? pic.twitter.com/20CkEPLEEg

— Khu’s Riddle School in Titan (@Riddler_Khu) November 4, 2022