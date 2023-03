El nuevo DLC de Mario Kart 8 Deluxe traerá, al menos, cinco personajes nuevos

Mario Kart 8 Deluxe es el juego obligatorio para cada Nintendo Switch. Y la fortuna es que los nuevos paquetes de DLC llegan con la suscripción de Nintendo Online DLC. Hasta el momento muchos de las adiciones han estado dedicadas a nuevas pistas. Pero parece que el próximo paquete de actualizaciones no solo traerá nuevos lugares en los que encender los motores, sino también algunos nuevos pilotos.

La noticia no llega con una filtración, sino con el último paquete de DLC. Muchos usuarios notaron que la cuarta ronda de del DLC no solo añadió ocho nuevas pistas y a Birdo, sino que además ahora hay cinco nuevos espacios vacíos en la pantalla de selección de pilotos de Mario Kart.

[Mario Kart 8 Deluxe]

Looks like we will be getting 5 more characters in future waves, judging by the empty slots on the character selection screen. pic.twitter.com/6utvfNCMM4

— OatmealDome (@OatmealDome) March 9, 2023