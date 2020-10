El mapeo de botones de la PS5 cambiará, por primera vez para Japón

La PS5 está cambiando muchas de las tradiciones del fabricante con su nueva generación, incluyendo el botón de selección.

Por más de 25 años, los jugadores japoneses de la PlayStation han usado el botón de ‘O’ para seleccionar cosas. Pero la PS5 cambiará esto, pues se confirmó que el mapeo de botones de fábrica será universal, haciendo que por primera vez sea ‘X’ el botón que se debe utilizar para confirmar selecciones.

Para el jugador de occidente esta noticia puede parecer extraña. Después de todo, nosotros sabemos que ‘X’ es el botón usado para confirmar acciones. Excepto que por años en Japón se ha utilizado el botón de ‘O’. La razón es que el público de este país suele asociar la forma de un círculo ‘Maru’ como afirmativo y correcto, mientras que la X es lo equivocado o incorrecto. Así, durante años PlayStation creó los controles con un mapeo especial para el público nipón.

Wow, this is big news for UI/UX. PlayStation 5 will use the X button to confirm by default for ALL REGIONS including Japan, who previously used O to confirm for the past 26 years. Muscle memory frustration for the nearly 10M PS users in Japan coming up.https://t.co/Heo7XaWjsk

— Kenji Iguchi (@needle_e) October 4, 2020