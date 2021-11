Dragon Ball ahora tiene su propio Dead By Daylight: Dragon Ball: The Breakers

Dragon Ball: The Breakers estará disponible para PC, PlayStation4, Xbox One y Nintendo, aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento.

¿Alguna vez quisieron un juego de Dragon Ball, pero en vez de luchar con los guerreros más poderosos del universo lo único que podían hacer era huir? La franquicia de Akira Toriyama tiene ahora un nuevo juego que, absolutamente, nadie pidió… pero que por alguna razón se ve bastante interesante: Dragon Ball: The Breakers.

El nuevo juego de Bandai Namco es un juego asimétrico multijugador en línea. Esto significa que es un juego en el que la competición es entre una persona y un grupo de jugadores. El ejemplo más conocido es Dead By Daylight que pone a una persona en la posición de un asesino, buscando eliminar a todos los sobrevivientes antes de poder escapar.

La sinopsis oficial lee lo siguiente: “Atrapados en un fenómeno temporal inesperado, siete ciudadanos comunes se encuentran varados en una Veta Temporal: comparten su encarcelamiento con el Raider, un enemigo amenazante de otra línea temporal con un poder abrumador”.

Dragon Ball: The Breakers tiene una premisa similar. En este caso una persona tomará el control de uno de los villanos del universo de Akira Toriyama. Aunque el adelanto solo nos muestra a Cell, Bandai Namco ya confirmó que el juego comenzará con tres enemigos: Cell, Buu y Freezer. EL juego también contará con seis ‘sobrevivientes’, que tendrán acceso a habilidades y objetos para ayudarlos a escapar de los villanos.

El juego también contará con las mismas opciones de personalización que tienen otros juegos asimétricos, con la opción de personalizar la apariencia y habilidades de los sobrevivientes, así como de los mismos asesinos.

Dragon Ball: The Breakers estará disponible para PC, PlayStation4, Xbox One y Nintendo. El juego está siendo desarrollado por DIMPS y publicado por Bandai Namco. El juego todavía no tiene una fecha de lanzamiento.

