Oh, no… Zack Snyder quiere hacer una película de ‘Dragon Ball Z’

Zack Snyder es un director… polémico, por decir lo menos. Su trilogía de películas de DC ‘Man of Steel’, ‘Batman V Superman’ y ‘Liga de la Justicia’; tienen esta capacidad de despertar polémicas. ‘El ejército de los muertos’, su película más reciente, también recibió críticas mixtas, lo que fácilmente se podría describir toda su filmografía. Lo que precisamente nos pone a pensar en qué tan buena idea es que el director esté interesado en hacer un live action de una serie de anime.

En una entrevista para el canal de YouTube de Tyrone Magnus, el director habló de lo que le interesaría hacer como próximo proyecto ahora que no está vinculado con Warner Bros Studios. Zack Snyder respondió que no descartaría realizar una adaptación a occidente del anime y mencionó que, entre las franquicias que conoce, hay una en particular que le llama bastante la atención para hacer una adaptación: ‘Dragon Ball Z’.

“Lo consideraría. Quiero decir, si saliera bien». Snyder comenzó: «Pero definitivamente, haría un remake de anime o una acción en vivo. Eso sería divertido porque me encanta la animación, y veo un montón de anime con mi hijo, que es demasiado pequeño para verlo, pero lo vemos de todos modos…”

La historia de las adaptaciones de tipo live action en occidente son poco estelares. Contamos con ejemplos que demuestran que no todo está necesariamente perdido, como son ‘Alita: Ángel de Batalla’ o ‘Al filo del mañana’ (que es una adaptación de la novela ligera/manga ‘All You Need Is Kill’ de Hiroshi Sakurazaka y Ryōsuke Takeuchi). Pero, por otro lado, también existen ejemplos que comprueban que mal hechos pueden ser un completo desastre. ‘Dragon Ball Z’, precisamente, tiene uno de los ejemplos más claros de esto con ‘Dragon Ball Evolution’ que es considerada como una de las peores adaptaciones de su tipo.

Snyder no confirmó que esté buscando activamente un estudio que respalde una adaptación de este tipo. Hasta donde sabemos no hay planes de una nueva cinta en occidente de la franquicia, por lo que aquellos menos afines del director no deben temer ver a Goku pelear contra Vegeta en slow motion o en una versión de 4 horas. Sin embargo, considerando el poder comercial que tiene el nombre del director, el solo hecho que esté abierto a la idea supone que, si esta oportunidad se llegará a presentar, el nombre de Snyder sin lugar a duda sería uno de los primeros en la lista para dirigir la cinta.

Imágenes: Crunchyroll