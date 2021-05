Zack Snyder dice que ‘Warner Bros’ lo torturó durante ‘The Snyder Cut’

Después del Snyder Cut, Warner Bros Studios no está quedando precisamente bien. El estudio ya se h ganado el disgusto de muchos fans al comprobar que han sido las malas decisiones de sus ejecutivos el que llevó a la muerte del DCU. Ahora, Zack Snyder está compartiendo detalles de la experiencia que fue el regresar con el estudio y, la ha descrito como una pesadilla.

El director habló sobre su relación con el estudio en una entrevista con Uproxx. Como siempre, uno de los temas fue el proceso de sacar el Snyder Cut, después de años de campaña de los fans. Aunque Snyder no se arrepiente de la oportunidad de poder realizar la película, asegura que el proceso fue bastante desagradable. Al parecer Warner Bros no hizo fácil el lanzar la película. El asegura que la actitud del estudio fue ‘agresiva’ y que todos los días encontraban “algo pasivo-agresivo que de decir”.

“Fue genial hacer el Snyder Cut de Justice League y fue divertido y todo. Pero Warner Bros. todavía me torturó todo el tiempo por alguna razón, no pueden evitarlo. No sé por qué soy un jodido dolor en sus traseros porque no estoy tratando de serlo, honestamente».

La razón parece bastante sencilla. El Snyder Cut, para muchos fans, mostró la falta de planeación que tiene el estudio con sus proyectos. Después de la salida de la película muchos involucrados con el proyecto denunciaron la terrible experiencia que fue el trabajar en el filme. A esto se sumó la presión que siguió después de su salida, solicitan al estudio continuar con el proyecto.

Si algo, la declaración más reciente de Snyder confirma la muerte del universo del DCU orinal. No solo porque el director tiene muy pocos motivos para regresar, sino porque es seguro que Warner Bros no se tomará muy bien los comentarios de Snyder.

Imágenes: Warner Bros