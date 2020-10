Descarga estos juegos gratis de SEGA antes de que desaparezcan

A caballo regalado, no se le mira colmillo. SEGA está celebrando su aniversario número 60 en 2020 y, como parte de la celebración está ofreciendo un evento de sus juegos en Steam. Esto incluye cosas como un descuento en ‘Persona 4 Golden’, ‘Bayoneta’ y ‘Total War’. Pero quizás un componente que sea más atractivo para muchos esté en que la compañía lanzará, de manera limitada, una serie de mini juegos por Steam de manera gratuita. Por supuesto, no son nada del otro mundo, pero pueden servir para matar el rato en caso de que no tengas nada más que jugar. Una cosa más: todos estarán disponibles solo de manera limitada, desapareciendo incluso después de 24 horas.

El primero es un vistazo a un juego llamado ‘Golden Axe: Reborn’. El mini juego gratis de SEGA es tan solo el primer nivel, pero solo tienes 24 horas para descargarlo. El título estará disponible desde este domingo, 18 de octubre. Una vez que lo descargues, es tuyo para siempre.

También hay otro juego con el nombre de ‘Streets of Kamurocho’, que es una mezcla extraña entre ‘Yakuza’ y ‘Streets of Rage’. En este beat’em up 2D puede darle palizas a una avalancha de tipos malos como Kiryu o Majima. Este juego estará disponible del 17 al 19 de octubre.

Los últimos dos juegos que podrás descargar son ‘Armor of Heroes’, que es un juego multijugador de tanques (disponible del 15 al 19 de octubre) y ‘Endless Zone’ que es un spinoff del juego de los 80 ‘Fantasy Zone’ que es un side-scrolling shoot ‘em up (disponible del 16 al 19 de octubre).

De nuevo, también recomendamos mirar algunas de las ofertas que SEGA tiene hoy para celebrar sus 60 años. Puedes conseguir ‘Catherine Classic’ por 20.000 pesos, ‘Yakuza Kiwami 2’ por 30.000 pesos y la mayoría de juegos de la franquicia de ‘Total War’ con un 75% de descuento quedando en menos de 14.000 pesos.

Imágenes SEGA