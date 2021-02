‘Cyberpunk 2077’ no ha vendido muy bien en consolas

El que fuera uno de los juegos más esperados de 2020, se convirtió en el meme de la industria. Ya sabemos que el lanzamiento de ‘Cyberpunk 2077’ en consolas fue un desastre. La versión para la generación anterior (Xbox One y PS4) está plagada de errores visuales y lejos de la calidad visual que se esperaba. Tan poco presentable era esta versión que Sony tuvo que retirar el juego para la PS4 de su tienda y CD Projekt se vio obligado ofrecer reembolsos. Las versiones de nueva generación son mejores, pero tampoco están al nivel que muchos esperaban de este título.

Es una percepción que se ha visto reflejado en las ventas en consolas. Esta semana el grupo de investigación NPD liberó la lista de juegos más vendidos en consolas en enero de 2021. La sorpresa es que, en menos de un mes, ‘Cyberpunk 2077’ ha pasado del segundo lugar de la lista al puesto número 18.

Vale la pena mencionar que NPD reconoce que no tiene datos de ventas digitales de ‘Cyberpunk 2077’. Esto significa que no tiene en cuenta datos de, por ejemplo, Steam. La versión en PC ha probado ser la más estable y, aunque el título permanece con fallas, las reseñas indican que puede ser la mejor alternativa si quieres explorar el mundo de CD Projekt. Tampoco ayuda que, al menos en los Estados Unidos, muchas de las distribuidoras han añadido advertencias que indican a los jugadores que el título no corre muy bien en estas consolas. Si a esto se suma que la presencia de PS5 y Xbox Series X sigue siendo mínima (porque es parte del ciclo de nueva generación, más los problemas de fabricación y distribución que han tenido Sony y Microsoft), entonces el resultado es que el título no va a vender bien.

Esta es la lista completa de juegos ofrecida por NPD:

Call of Duty: Black Ops: Cold War Assassin’s Creed: Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 Animal Crossing: New Horizons* Mario Kart 8: Deluxe* Ring Fit Adventure Call of Duty: Modern Warfare Super Smash Bros. Ultimate* NBA 2K21* Super Mario 3D All-Stars* FIFA 21 Immortals: Fenyx Rising Mortal Kombat 11 Just Dance 2021 The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Minecraft: PlayStation 4 Edition Cyberpunk 2077* Super Mario Party* UFC 4

Quizás el dato más interesante que entrega el informe de NPD es lo poco que afectó el lanzamiento de nuevas consolas la venta de la Switch. Aunque la consola de Nintendo está cercana a cumplir los primeros cinco años, sigue vendiendo como pan caliente. También resalta el hecho de que, más de medio año después de haber sido lanzado, ‘Animal Crossing: New Horizons’ siga siendo el título más vendido de Nintendo. El juego permanece dentro del top 10 de NPD. El último comentario es que enero no fue un mes particularmente interesante para lanzamientos. El juego más importante fue ‘Hitman 3’, pero IO Interactive no compartió los datos de ventas con la compañía de mercadeo, aunque aseguró que este recuperó los costos de desarrollo dentro de su primera semana de ventas.

Imágenes: CD Projekt