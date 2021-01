¿Qué está diciendo la crítica de ‘Hitman 3’?

Esta semana sale a la venta ‘Hitman 3’. La entrada más reciente y última en la saga de asesinatos del agente 47 llega para iniciar un 2021 de lanzamientos esperados, con una versión para la generación anterior y actual de consolas. Muchos estarán todavía recuperando sus billeteras de las promociones de fin de año, por lo que cualquier juego en el que se invierta este mes tiene que pagar su precio en oro. Por eso, en ENTER.CO realizamos un repaso por algunas de las primeras reseñas que han salido del juego para resumirte qué están diciendo de él y que, de esa manera, determines si ‘Hitman 3’ merece ser tu primera compra gamer de 2021.

La primera aclaración que hace IGN es que se debe considerar a ‘Hitman 3’ más como una ‘expansión’ y no una secuela. En términos de lo que trae nuevo a la mesa, la jugabilidad se deja casi intacta. Solo hay una nueva función que permite usar una cámara para hackear ciertos objetos, pero se trata de un elemento menor que no afecta realmente el acercamiento al juego. La diversión, en cambio, se encuentra en los seis nuevos mapas que son descritos como ‘de los mejores de la franquicia’, con la misma versatilidad y posibilidades que han hecho de esta franquicia una favorita para aquellos que quieren encontrar nuevas maneras de cometer asesinatos.

“Complejo, gratificante y con mucha rejugabilidad, ‘Hitman 3’ es una magnífica entrega de la querida serie de sigilo de IO. Los fundamentos no han cambiado desde 2016, pero su colección de mapas sobresalientes lo convierte en un cierre refinado, confiable y robusto, más cercano a la trilogía actual de Hitman. Seis mapas pueden parecer escasos, pero cada uno es enorme y está diseñado para poder jugarse varias veces, e incluso entonces es muy poco probable que hayas descubierto todas sus creativas y sorprendentes oportunidades de asesinato. Realmente no hay uno débil en el grupo. Este carnicero con código de barras ha hecho muchas apariciones en los últimos 20 años, pero ‘Hitman 3’ es definitivamente uno de sus mejores”.

Gamespot destaca que, si hay alguna diferencia clara entre ‘Hitman 3’ y sus predecesores, se encuentra en la manera en la que utiliza su historia en relación con la franquicia. Si los dos juegos anteriores funcionaban como capítulo independientes, el título más reciente se enfoca de manera clara tomando el control de lo que ocurre, especialmente con las misiones y con el mapa final (que la reseña, como otras críticas, advierten tiene una sorpresa grande, por lo que deberías estar atento a los spoilers). Sin embargo, también algunas cosas que faltan y que puedes extrañar. Por ejemplo, ya no está el modo Ghost o las misiones cooperativas de francotirador.

“Lo bueno de ‘Hitman’, su diseño de niveles y la creatividad, la experimentación y la exploración que ofrece, es genial en ‘Hitman 3’. Cierra la trilogía interpretando brillantemente todo lo que vino antes, haciendo uso y luego subvirtiendo las expectativas y recompensando a los jugadores por su voluntad de dominar la complejidad tanto de sus niveles individuales como de la serie en su conjunto”.

La reseña de Polygon no entra en tanto detalle sobre la jugabilidad de ‘Hitman 3’, tanto como en su historia. El portal asegura que la tercera parte de la franquicia es una conclusión a la altura de esta saga, que seguramente podrá satisfacer a aquellos que han cometidos asesinatos con el agente 47 durante años. Dicho esto, la reseña también previene a algunos que IO toma un poco más el control del volante en esta entrega, todo con el propósito de guiar la historia a su conclusión. No lo suficiente para que sientas que ya no tienes libertad en este juego que está sostenido en que puedas encontrar nuevas maneras de asesinar, pero si lo suficiente para que detectes estos pequeños cambios.

“No quiero exagerar el grado en que ‘Hitman 3’ se aparta de sus predecesores. El juego de momento a momento permanece enfocado en el Agente 47 que se escabulle entre la gente (o se disfraza para esconderse a plena vista) para que pueda ponerse en posición de cometer un asesinato. En cierto sentido, es una secuela muy parecida a ‘Hitman 2’, con nuevos objetivos para derribar en seis nuevas ubicaciones, y algunos juguetes y tácticas adicionales con las que 47 puede lograr sus objetivos. Pero aprecié mucho los giros y sorpresas que IO arrojó a la fórmula de Hitman esta vez, muchos de ellos guiados por la historia”.

Eurogamer nuevamente destaca que quizás no haya cambios fundamentales en ‘Hitman 3’, pero igual se sienta como uno de esos títulos que puedes disfrutar varías veces sin sentirte agotado. La reseña de este portal destaca que los seis nuevos mapas no solo tienen el tono y la escala que deben esperarse de la entrega final, sino también que cuentan con la misma versatilidad que se tiene que esperar de la franquicia de IO. Hay poco espacio en la reseña para críticas o deseos de un mejor juego, pero sí se detiene un momento a extrañar las cinemáticas estáticas, que son remplazadas por animaciones completas que, de acuerdo con la reseña, ‘pueden chocar’ con el apartado gráfico.

“Hitman 3 es un imponente título de sigilo. Un despliegue espectacular de mecánicas, jugabilidad emergente y diseño de niveles al que casi ningún rival puede hacer frente. Exigente, divertido, hilarante y tenso a partes iguales, sus mimbres reciben con los brazos abiertos a todos aquellos que quieran experimentar en los gigantescos patios de juego que son sus niveles. Los jugadores clásicos, los que nunca dejan que se vea su traje y corbata roja, tienen en Hitman 3 un lugar para tomarse las cosas con calma, investigar y perpetrar sus asesinatos en el más absoluto silencio. Pero también hay lugar para disfrazarnos de enterrador, lanzar una pala a la cabeza de cualquier objetivo e ir improvisando desde ahí, todo ello en unos mapas diseñados con pulso de cirujano y que piden a gritos ser rejugados constantemente para completar sus desafíos, desbloquear nuevos puntos de acceso y descubrir unas historias que demuestran que IO quería cerrar esta trilogía por todo lo alto, dejando una barrera complicadísima de superar”.

Conclusión: un asesinato impecable

Incluso con todo el debate que generó la posibilidad de que las personas en PC no pudieran disfrutar de los primeros mapas de Hitman, sino que tuvieran que comprarlos (algo que su desarrollador confirmó que no ocurrirá y que está trabajando en una solución para dar acceso a todos los jugadores), parece que ‘Hitman 3’ es un muy inicio para un año cargado de videojuegos. Los mapas presentados parecen perfectos para probar nuevas maneras de eliminar a un objetivo sin ser detectado. Su historia ha sido resaltada para darle el tono y potencia que tiene que tener una conclusión. ‘Hitman 3’ puede no ser la entrada más innovadora, pero si las reseñas dicen la verdad, también parece ser la representación física de la frase “¿Si no está roto, para qué arreglarlo?

