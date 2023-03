¿Cuánto cuesta el nuevo Pokémon Go Plus + y dónde comprarlo?

Durante el Pokemon Presents del pasado 27 de febrero Nintendo presentó Pokémon Sleep y, más importante, un nuevo accesorio para los amantes de Pokémon Go: el Pokémon Go Plus +.

¡Y por supuesto que los fans del juego estaban emocionados! Después de todo el Pokémon Go Plus es un accesorio casi obligatorio para todo entrenador de Smartphone que quiera capturarlos a todos, pero prefiere no andar con su celular al aire libre las 24 horas del día. Ideal para ciudades como Bogotá donde Pokémon Go es también un deporte de alto riesgo. La pregunta entonces es ¿Cómo es posible conseguirlo y cuánto cuesta?

Tenemos malas noticias. La primera es que, al menos por ahora, la preventa del Pokémon Go Plus + está solo limitada a ciertos países como los Estados Unidos y otros territorios. El accesorio sale a la venta el próximo 14 de julio, así que es posible que otras ventas se abran después para nuestro país o región… pero de momento tendrás que comprarlo por fuera si quieres ser uno de los primeros en probarlo.

La segunda mala noticia es que uno de los lugares donde podías comprar el Pokémon Go Plus + era la tienda oficial de Nintendo… pero se agotó ahí al primer día. Hay en estos momentos otra preventa abierta para Best Buy… y si somos honestos no esperamos que lo esté por mucho tiempo.

¿Cuánto cuesta entonces el Pokémon Go Plus +? Tanto en la tienda de Nintendo como en Best Buy el nuevo accesorio tiene un precio de 55 dólares. Esto sería cercano a los $ 267.000 pesos en Colombia, aproximadamente.

Considerando que a través de tiendas como Mercado Libre se consiguen copias del Pokémon Go Plus por la mitad del precio (y nos referimos en muchos casos a versiones no oficiales que solo son compatibles con el juego) puede que sea una inversión no tan necesaria.

¿Qué ventajas tiene el Pokémon Plus + en comparación con el Pokémon Plus tradicional?

– Permite monitorear tu sueño con la aplicación de Pokémon Sleep (cuando esté disponible).

– Cuenta con una función que permite que Pikachu te canté canciones de cuna.

– También tiene una función de alarma (con diferentes tonos de Pikachu).

– Permite seleccionar qué tipo de pokeballs utilizará el accesorio para capturar pokémones (la versión tradicional solo usa pokeballs normales).

Imágenes: Best Buy