¡Finalmente! Nintendo revela qué es ‘Pokémon Sleep’

¿Quién dice que no se puede incluir a Pokémon en cualquier cosa? El Pokémon Presents de este 27 de febrero finalmente entregó nuevos detalles sobre Pokémon Sleep, un juego que había sido anunciado desde hacía años, pero del que teníamos pocos detalles… o incluso una descripción de qué podíamos esperar.

Y ahora que lo sabemos… pues es más o menos lo que esperábamos. Pokémon Sleep es básicamente una aplicación de monitoreo de sueño ambientada con Pokémon.

Duerme bien y amanece con pokémones

La aplicación funciona de manera similar a cómo lo hacen otras apps de monitoreo del sueño. La persona indica una hora a la que se va a dormir y monitoreará los ciclos de sueño. Dependiendo de qué ‘tan buena noche’ hayas pasado clasificará ese sueño y al amanecer mostrará pokémones que compartan el mismo tipo de ciclo de sueño.

La idea es similar a los juegos de Pokémon, con versiones ‘raras’ de tipos de sueño que aparecerán dependiendo del tipo de noche que pases. Aunque no podrás capturar a estos pokémones, sí podrás registrarlos en tu juego de ‘Pokémon Sleep’

La aplicación estará disponible para dispositivos iOS y Android para mediados de 2023.

Pokémon Go Plus +: Para dormir y caminar

Esto no es todo. Pokémon reveló una nueva versión de su Pokémon Go Plus. En caso de que no conozcas este accesorio, se trata de una manilla/llavero que puedes conectar a tu cuenta de Pokémon Go y que te permite capturar pokémones sin necesidad de tener que sacar tu celular.

Pokémon Go Plus + tiene las mismas funciones, con algunos añadidos interesantes. Para empezar, esta versión del accesorio permitirá que elijas qué tipo de pokeballs quieres utilizar para capturare (la versión tradicional solo usa pokeballs). Pero también funciona como una herramienta adicional para medir tu sueño al ser compatible con Pokémon Sleep. Quizás una de las adiciones más interesantes es que cuenta con una función con la voz de Pikachu que te canta canciones de cuna y además tiene un modo de alarma que desbloquea nuevos tonos conforme lo usas.

Por ahora no hay preventa de Pokémon GO Plus +, pero el accesorio está programado para salir a la venta el próximo 21 de julio. Considerando la popularidad de la versión anterior, es posible que sea algo complicado encontrar uno después de que salga a la venta (en especial al considerar lo inmensamente popular que permanece Pokémon Go) por lo que quizás quieras ‘atrapar’ uno de estos cuando salgan al mercado.

