¿Por qué las personas están ‘cancelando’ sus Game Pass?

En los últimos años Game Pass se ha convertido en uno de los productos más populares de Xbox. De hecho, su éxito fue el que motivó a otros publishers como PlayStation a ofrecer servicios similares. Sin embargo, en los últimos días #GamePass está siendo tendencia… y no por las razones que uno esperaría: las personas están amenazando cancelar el servicio.

Lo primero que hay que aclarar es que este hashtag es mitad broma, mitad trolls y un porcentaje pequeño de personas con preocupaciones legítimas.

La queja está en que Game Pass está a punto de incumplir en una de sus promesas más importantes. Una de las razones por las que el servicio resulta tan atractivo en comparación con lo que ofrece PlayStation está en la llegada de títulos AAA exclusivos de inmediato al servicio. Esto significa un ahorro importante para la mayoría de sus usuarios, con el extra de poder disfrutar de inmediato de algunos de los títulos más importantes de su catálogo.

yeah I’m unsubscribing from Xbox game pass for the first time ever. gotta admit to myself I barely use it and barely have use for it now. I’ll be back but for now there’s no point

— Gene Park (@GenePark) May 22, 2022