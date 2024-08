Alguien tiene ahora el récord Guiness del mayor número de consolas conectadas a un solo TV

Solo un verdadero gamer sabe el tedio de tener que desconectar todo el tiempo el HDMI de una consola para poder jugar con otra. Por supuesto, gracias a adaptadores de tipo switch es posible sobrepasar el límite de 2 o 3 puertos que tienen la mayoría de televisores… ¿Pero, qué pasaría si alguien llevara esta idea al extremo? Es el caso de Ibrahim AI- Nasser que hoy tiene el récord del mayor número de consolas conectadas a un mismo TV: 444.

Nasser es un coleccionista de consolas que, como se puede ver en el video compartido por la organización Guinness Records, cuenta con una habitación que es el sueño de la mayoría de amantes de los videojuegos: pilas de consolas clásicas y modernas, anaqueles con diferentes versiones de la GBA y montañas de controles para cada una de ellas.

Ibrahim Al-Nasser from Saudi Arabia has connected over 400 different games consoles to one TV 👀 pic.twitter.com/n9ETwfpyI5

— Guinness World Records (@GWR) August 13, 2024