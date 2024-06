¿Un Modo fácil en ‘Elden Ring’? Hidetaka Miyazaki no cree que vaya a ocurrir algún día

Los juegos de FromSoftware siempre se han caracterizado por ser difíciles. Es su sello y la razón por la que desde que ‘Elden Ring’ se lanzó la principal advertencia para muchos jugadores era: prepárense para morir más veces de las que su autoestima puede aguantar. Pero por este mismo motivo algunas personas parecen estar molestas ante el hecho de que estos juegos jamás incorporen ‘modos de dificultad’, de manera que los menos masoquistas o hábiles puedan experimentarlos… ¿Hay posibilidad de algún día tener un modo fácil en Elden Ring?

Hidetaka Miyazaki, game director de Elden Ring, cree que un modo sencillo simplemente arruinaría el balance del juego:

“Si nosotros realmente quisiéramos que todo el mundo jugara ‘Elden Ring’ podríamos simplemente ajustar la dificultad más y más. Pero no creo que ese sea el acercamiento adecuado”, aseguró Miyazaki en una entrevista para The Guardian. “Si hubiéramos tomado ese acercamiento, no creo que el juego hubiera logrado lo que es hoy, porque ese sentido de logro que los jugadores obtienen después de pasar estas barreras es una parte fundamental de la experiencia. Bajar la dificultad le arrebataría al juego de esa alegría que, en mis ojos, simplemente lo destruiría”.

Shadow of the Erdree: El mejor (y más difícil) DLC de la historia

Los comentarios del director llegan en la misma semana del lanzamiento de ‘Shadow of the Erdree’, el DLC de ‘Elden Ring’ que ha debutado con el orgullo de ser la mejor expansión de la historia, al menos de acuerdo con las primeras evaluaciones de Metacritic. Para el momento de publicación de este artículo ‘Shadow of the Erdree’ tiene una calificación de 95 sobre 100 con 59 reseñas en portales especializados.

Pero no solo se trata del DLC más aclamado de FromSoftware, sino de acuerdo con la mayoría de jugadores también se trata de una expansión que trae jefes y enemigos todavía más difíciles (una vara que parecía complicada de superar con Malenia como precedente). En otra entrevista para CNET, Miyazaki aseguró que con este juego el estudio quería probar los límites de qué tanto podían resistir sus jugadores: «Los nuevos desafíos para el jugador serán los encuentros con los jefes, así como los diferentes tipos de amenazas en el mundo-… realmente nos dedicamos a sobrepasar la idea de qué puede soportar un jugador«.

Una de las razones por las que el nivel de dificultad de ‘Shadow of the Erdree’ está en que la expansión fue pensada para ser disfrutada por jugadores que han completado, al menos una vez, ‘Elden Ring’. Esto significa que From Software espera de las personas que se atrevan a desafiar a sus boses que hayan dominado las mecánicas básicas de combate, cuenten con el nivel suficiente para no morir de un solo golpe y hayan aprendido a no confiarse jamás cuando estén navegando su mundo.

‘Shadow of the Erdree’ se lanzó este 20 de junio y ya está disponible a través de plataformas como Steam.

Imágenes: From Software