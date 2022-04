Twitter sí está trabajando en un botón de edición

Parece que al final todos los memes de Elon Musk no eran solo él siendo un Troll. Twitter confirmó de manera oficial que está trabajando en un botón para editar publicaciones. Lo que es más importante, la misma red social nos ha entregado suficientes detalles de cómo funcionará e incluso aseguró que ‘llegará en los próximos meses”.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we’re kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022