Elon Musk pregunta a los usuarios si quieren un botón de editar en Twitter

Con Elon Musk como el principal accionista de Twitter, su línea de tiempo se ha convertido en el centro de atención de los usuarios que esperan del multimillonario alguna fuente de información sobre el futuro de la red social. Por supuesto, cualquiera que haya seguido al multi millonario sabrá que su perfil es todo, excepto el lugar para tener una conversación seria.

Así, el primer acto del nuevo accionista principal de Twitter ha sido realizar una encuesta para preguntar a sus seguidores si les gustaría contar con un botón de edición. La primera anotación es que Musk deletreó mal las opciones con ‘yse’ y ‘on’. Algunos usuarios en Twitter han interpretado esto como una muestra de Musk de por qué sería útil contar con una opción para editar las publicaciones, pero la gran mayoría parece estar de acuerdo en que es solo otra situación en la que el dueño de Tesla está troleando a sus seguidores.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

La discusión sobre el botón de edición en Twitter, por otro lado, es algo más serio. Desde hace años los usuarios de la red social han exigido alguna alternativa para poder editar sus publicaciones. El motivo sencillo es que actualmente si un trino se va con algún error (el más común, una falla ortográfica) la única alternativa para poder corregirlo es eliminarlo.

¿Por qué no se ha incluido un botón de edición en Twitter entonces? La razón principal está en que, para muchos dentro de la red social, esto iría en contra de la filosofía de la plataforma. Jack Dorsey, el anterior CEO de Twitter y el fundador de la red social, en su momento aseguró que él no tenía planes de incluir algún botón para editar por una razón sencilla: esto permitiría no solo modificar errores ortográficos, sino también posturas.

Para Dorsey el peligro de permitir la edición estaba en que los usuarios, en especial aquellos con influencia o voz pública, pudieran cambiar el contexto de sus publicaciones en un futuro. Por ejemplo, que un candidato a un puesto público realizara comentarios sobre la legalización del aborto, pero años después realizara modificaciones a estas mismas publicaciones para evitar discusiones sobre el tema.

Una alternativa a este problema está en permitir una ‘ventana de edición’ en la que las publicaciones podrían ser editadas. Por ejemplo, que dentro de los cinco minutos después de un trino este pueda ser editado. Por supuesto esto supone otros problemas y barreras a superar.

En otras noticias, Musk esta mañana ingresó a la junta directiva de Twitter. Esto significa que ahora él no solo tiene la capacidad de hacer bromas en la red social. Sino que además tiene voz y voto dentro de las decisiones que se tomen dentro de la compañía. Así que si Musk ahora está en la capacidad de hacer algo más que postear una encuesta en la red social.

Imágenes: Wikicommons