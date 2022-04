Jack Dorsey se culpó por (parte de) la centralización de internet

Antes de que se crearan las redes sociales por allá en los años 2000, el uso del internet era diferente. En esos tiempos, todo operaba de manera menos conectada, incluso, era ajeno pensar en tener acceso a internet desde un dispositivo móvil. Para muchos, ese tiempo era mejor, para otros lo rudimentario de la tecnología no era lo más adecuado.

Pero ¿qué hubiera pasado en/con el internet si las redes sociales no hubieran aparecido? Bueno, pues no somos los únicos que nos hacemos esa pregunta. Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter, parece haber sentido culpa del rumbo que tomó el internet en los últimos años.

A través de su cuenta de Twitter, Dorsey habló sobre su rol en la centralización del internet compartiendo las siguientes palabras con sus seguidores: “Centralizar el descubrimiento y la identidad en torno a las corporaciones hizo mucho daño a Internet. Comprendo que soy parcialmente culpable de todo eso y lo lamento.”

the days of usenet, irc, the web…even email (w PGP)…were amazing. centralizing discovery and identity into corporations really damaged the internet.

I realize I’m partially to blame, and regret it.

