Twitter explora la posibilidad de redactar trinos colaborativos

Twitter sigue añadiendo nuevas funciones a su plataforma. Después de que finalmente llegaran las Comunidades a todas las cuentas, la red social ha confirmado que está explorando una nueva herramienta que permitiría que dos perfiles sean coautoras de un solo tweet. La novedad fue anunciada en un primer momento por el analista de aplicaciones Alessandro Paluzzi, quien reveló el adelanto desde diciembre de 2021. Sin embargo, lo que parecía un rumor hoy ya tiene cara, pues el filtrador compartió este viernes las primeras imágenes del aspecto que tendrá esta nueva función.

Las capturas de pantalla de Paluzzi dejan ver que los tweets colaborativos se verán muy similares a su equivalente en Instagram. ¿Has visto aquellos contenidos en la red social de Meta que, en lugar de usar etiquetas, optan por las colaboraciones entre dos cuentas, de manera que las publicaciones aparecen de forma simultánea en ambos perfiles? Pues más o menos así luce el próximo desarrollo de Twitter.

#Twitter continues to work on the Collabs feature 👀

Here’s how the avatar will look like 👇🏻 pic.twitter.com/pUdQyelGMl

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 25, 2022