¿Tienes un iPhone 6? Twitter ya no funcionará más en estos teléfonos

Desde hace unas horas, algunos usuarios de iPhone 6 y iPhone 6 Plus se han tomado las redes sociales para expresar su sorpresa al darse cuenta que, con la última actualización de Twitter, esta aplicación dejó de funcionar en sus teléfonos. Según las notificaciones de la App Store, para que los smartphones de Apple puedan usar la nueva versión de la red social, estos deben contar mínimo con la actualización iOS 14: un problema para quienes tienen un iPhone 6 o 6 Plus ya que el sistema de estos alcanzaron a soportar únicamente hasta la versión 13.6.1 de iOS.

Los anteriores modelos no son los únicos que no están pudiendo acceder a la red social, pues los usuarios de dispositivos como los iPod Touch o los iPad Air que tampoco cuentan con iOS 14, han reportado que cuando ingresan a Twitter solo pueden leer algunos tuits sin posibilidad de actualizar, por lo que su última opción, en el caso de aquellos que no tienen dentro de sus planes cambiar de equipo, es acceder a la red social mediante el navegador del celular, pese a que la experiencia no sea igual de satisfactoria.

Bueno, parece que Twitter dejó de funcionar para los IPhone 6.

No voy a cambiar mi teléfono solo por eso (y lo tengo hace 1 año).

Mejor, uso menos la app durante el día.

Chau Twitter. pic.twitter.com/sPTEF9UOyh — ℙ ® (@ElPatoAlvarez_) March 31, 2022

Hasta el momento se desconoce las razones que pusieron fin a las actualizaciones y al soporte a la sexta generación de iPhone. No obstante, desde Techradar señalan que una posible explicación podría ser la poca cantidad de propietarios de estos smartphones. De acuerdo a cifras de Apple, solo un 2 % de sus compradores siguen usando dispositivos con versiones anteriores a iOS 14, por lo cual existe la posibilidad de que para Twitter no valga mucho la pena mantener una versión vieja de su plataforma para tan pocos usuarios.

Sí, Twitter dejó de funcionar en estos equipos, pero hay otras aplicaciones que continúan prestando su servicio en ellos con normalidad, como en el caso de WhatsApp. No obstante, este precedente alerta sobre cómo la obsolescencia programada poco a poco se vale ya no del hardware sino del software para impulsar el cambio de dispositivos a otros más modernos (y más costosos= para continuar utilizando aplicaciones y programas que se han vuelto indispensables para la mayoría de internautas.

Imágenes: Archivo