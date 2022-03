El iPhone SE no despega en ventas: ¿por qué hay baja demanda del dispositivo?

Cuando Apple lanzó su nuevo iPhone SE hace algunas semanas, su objetivo era atraer a un público que por diferentes razones no pueden darse el lujo de invertir una cantidad de dinero muy elevada por un smartphone. La estrategia se basó en ofrecer un teléfono mucho más económico de 4,7 pulgadas con características atractivas: algunas de ellas heredadas del iPhone XR. Sin embargo, parece que las expectativas que tenía la compañía de Cupertino respecto a la demanda de su iPhone asequible, están lejos de los pronósticos iniciales.

Según las fuentes consultadas por el medio Nikkei Asia, Apple estaría recortando la producción de los iPhone SE de tercera generación para el próximo trimestre en al menos un 20 %. Ming-Chi Kuo, quien es uno de los analistas de la empresa asegura que en principio se creía que en 2022 se venderían entre 25 y 30 millones de unidades, pero debido al estado actual de los teléfonos que están «en bodega» y que no se han vendido aún, ahora la expectativa se ha reducido hasta un rango que se ubica entre los 15 y los 20 millones de smartphone.

Shanghai lockdown doesn’t affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status «in stock» as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 28, 2022