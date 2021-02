Twitter comienza a probar mensajes directos por voz

Con el boom que ha tenido ‘ClubHouse’ (la red social a la que nadie parece saber cómo entrar) Twitter ha incrementado su interés por las funciones de voz. Iniciando el año la red social añadió reacciones y emojis a los mensajes directos, impulsando el uso de la plataforma como servicio de mensajería. Una nueva función está en camino: mensajes de voz a través de los DM (o mensajes directos).

Por ahora, la función solo se encuentra disponible en India, Brasil y Japón. La cuenta de Twitter en India compartió la noticia esta semana, sin entregar detalles de cuándo la podemos esperar en otras partes del mundo. Sin embargo, si la historia sirve como testigo, es probable que en las próximas semanas comience a ser lanzada de manera global. La prueba solo ha salido en dispositivos iOS, así que quizás los usuarios de Android debamos esperar un poco más antes de enviar una serenata por DM.

🎤test,🎤test: Starting today, you’ll be able to record and send voice messages in DMs 😉 Here’s how👇

PS. The experiment will be rolled out in phases. pic.twitter.com/aqQM6h9sof

— Twitter India (@TwitterIndia) February 17, 2021