‘Birdwatch’: usuarios de Twitter contra las noticias falsas

Iniciando la semana Twitter presentó a ‘Birdwatch’, su iniciativa contra la información falsa. Se trata de un acercamiento diferente, pues busca que sea la misma comunicad la que cure el contenido. Dicho de otra manera, serán los mismos usuarios los que servirán como verificadores de información de otros trinos.

El experimento fue presentado por primera vez el año pasado. Pero, en 2021, Twitter está pasando a la siguiente etapa lanzando un programa piloto, con expectativas de integrar la función dentro de la misma red social.

“Birdwatch permite a las personas identificar información en los Tweets que creen que es engañosa y escribir notas que brindan un contexto informativo”, aclaró la red social en una publicación. «Creemos que este enfoque tiene el potencial de responder rápidamente cuando se difunde información engañosa, agregando un contexto en el que la gente confía y encuentra valioso».

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021