“La expulsión de Trump era necesaria”: CEO de Twitter

Ha pasado una semana desde que Twitter eliminó, de manera permanente, la cuenta de Twitter de Donald Trump. El movimiento ha sido acusado por movimientos de derecha como el intento de Silicon Valley por silenciar las voces más conservadoras. Jack Dorsey, presidente de Twitter, defendió la decisión a través de una publicación en su perfil en el que afirmó que era ‘necesaria’.

Se trata un de hilo extenso (que se extiende a 13 publicaciones) en la que Dorsey habla sobre la importancia, pero también peligros de la determinación. En primer lugar el CEO de Twitter aseguró que Twitter enfrentaba “una circunstancia extraordinaria e insostenible que nos obligó a enfocar todas nuestras acciones en la seguridad pública. El daño fuera de línea como resultado del discurso en línea es demostrablemente real, y lo que impulsa nuestra política y cumplimiento sobre todo”.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

— jack (@jack) January 14, 2021