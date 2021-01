YouTube suspende, de manera temporal, a Trump

La plataforma de video ha suspendido por siete días el canal de YouTube de Donald Trump. Con esto, YouTube es la más reciente red social que da la espalda al actual presidente de los Estados Unidos en los últimos días de su mandato.

De acuerdo con YouTube, la suspensión se dio cuando varios de los videos más recientes del mandatario violaron los términos y condiciones del servicio. La plataforma también aseguró que, dada las preocupaciones por nuevas actos violentos el día en que Joe Biden tome posesión, se desactivarán los comentarios en el canal de YouTube del presidente Trump. La plataforma también aseguró que ‘canales similares’ también tendrán desactivados sus comentarios, aunque no presentó una lista especifica.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021