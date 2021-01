Twitter suspende la cuenta de Donald Trump indefinidamente

La cuenta de Twitter de Donald Trump fue suspendida permanentemente de la plataforma por violar de manera repetidas las reglas de la red social el día de hoy (8 de enero).

«Después de revisar las publicaciones de la cuenta y el contexto de los hechos ocurridos recientemente hemos decidido suspenderla de manera permanente por riesgo a que incite más violencia», escribió Twitter en su cuenta de Seguridad.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021