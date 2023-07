Twitter, BlueSky, Threads o Mastodon: ¿cuál es la mejor opción de todas?

La oferta de apps de micro blog nunca había sido tan buena como en 2023. No solo esto, sino que los cambios en Twitter están haciendo que muchos se cuestionen si es momento de cambiar de app favorita para publicar y conversar. Por supuesto, lo más importante al momento de tomar esta decisión es determinar cuál es la red social que mejor se ajusta a lo que necesitas. ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? ¿Cuál te ofrece más funciones? ¿Es en verdad Threads la muerte del tuit como lo concemos?

En ENTER.CO hacemos un listado de las ventajas y desventajas de cada plataforma, para decidir cuál es la mejor de todas. Twitter, BlueSky, Threads o Mastodon ¿Cuál es la mejor de todas?

Twitter

La reina del micro blogging y el punto de partida para comparar cualquier otra app. La principal ventaja de Twitter está en que su tiempo de vida ofrece la mayor cantidad de público y funciones que no están disponibles en otras redes. Es, de manera sencilla, la que ofrece la experiencia más completa. Por desgracia la llegada de Elon Musk ha escondido muchas de sus mejores funciones detrás de un muro pago, ha bloqueado clientes y servicios de terceros y actualmente tiene un límite de visualizaciones por día.

Pros ✔️

– La mayor cantidad de público, marcas y cuentas relevantes por seguir.

– Funciones como DM, Cliente web, posibilidad de editar mensajes, etc.

– Actualmente es la única que permite monetizar contenido (con la anotación de que se requiere verificación paga para acceder a esta opción).

Contras ❌

– Muchas de sus mejores funciones están escondidas detrás de un muro pago.

– Api cerrada significa menos clientes y servicios externos que puedan ser utilizados para mejorar la experiencia.

– Actualmente opera con un límite de visualizaciones de 1000 publicaciones al día.

Threads

El nuevo chico del barrio. Es difícil evaluar a Threads porque la mayoría de lo que ofrece está en las promesas a futuro: conectividad con otras redes o la presencia de marcas y creadores importantes. Pero, en estos momentos, la app es básicamente una versión mucho más básica de Twitter. Tampoco ayuda que su línea de tiempo no recomiende solo cuentas que se siguen y no las muestra en orden cronológico … ah, y no podemos olvidar que en temas de privacidad la app recolecta toda información posible.

Pros ✔️

– Una app con protocolo abierto, lo que significa que otras apps y herramientas podrán ser desarrolladas para conectarse con ella (por ejemplo, a futuro, una integración con Mastodon).

– Posibilidad de importar seguidores desde Instagram a Threads.

Contras ❌

– Sin cliente Web o función de mensajes directos.

– No es posible iniciar sesión sin tener una cuenta de Instagram.

– Solicita muchos más datos de los que quizás estés dispuesto a compartir.

– Su línea de tiempo no es cronológica y no se limita solo a cuantas que estás siguiendo.

– No cuenta con alguna función diferenciadora.

Mastodon

Cuando Elon Musk tomó control de Twitter Mastodon se convirtió en la mejor alternativa de inmediato. La aplicación funciona de manera similar a Twitter, cuenta con un cliente web, funciones de tendencias. La app no cuenta con función de DM, pero sí ‘menciones privadas’ que son bastante similares. El mayor problema con Mastodon está en que no cuenta con los números para ser relevante en estos momentos. Es fácil olvidarse de usar la plataforma cuando no hay presencia de marcas, celebridades o incluso cuentas de interés que la hagan relevante.

Pros ✔️

– Mucha funcionalidad, con características similares a Twitter.

– Código abierto, lo que significa que es compatible con otros servicios.

– Un excelente cliente web.

– Línea de tiempo solo de seguidores y en orden cronológico.

– No recolecta datos.

Contras ❌

– Mastodon no cuenta con la audiencia necesaria para hacer de las publicaciones relevantes. Es una plataforma con pocos usuarios y menos cuentas que seguir.

Blue Sky

Del mismo creador de Twitter, Jack Dorsey, Blue Sky fue concebida como una versión de Twitter ‘transparente y descentralizada’ en la que los usuarios podían hacer seguimiento del código y cambios. Es, de manera sencilla, una versión básica de Twitter y de mucho menor escala (para bien o para mal). No cuenta con funciones de DM y tampoco cuenta con un cliente web. Quizás su mayor problema es que requiere de invitación para poder usarse… lo que hace de su acceso bastante limitado.

Pros ✔️

– Código abierto y pensado como una red descentralizada.

– Es una versión básica de Twitter, pero tiene las funciones necesarias.

– Presencia de algunas figuras clave importantes.

Contras ❌

– No cliente web, no DM y la ausencia de otras funciones a las que nos hemos acostumbrado con Twitter.

– Solo por invitación, lo que de manera curiosa la hace una red social ‘cerrada’.

