¡OJO! si borras tu cuenta de Threads también eliminas tu perfil de Instagram

Threads no lleva un día de estreno y ya cuenta con más de 10 millones de usuarios. Es natural, considerando que parece la ‘mejor’ opción para escapar del reinado de Musk en Twitter y una serie de cambios que han hecho desear a muchos por cualquier tipo de alternativa. Pero no todo lo que brilla es oro y hay un pequeño detalle que quizás quieras considerar al momento de crear tu cuenta: si borras tu cuenta de Threads, también eliminas tu perfil de Instagram.

Debido a la falta de información en el sitio de Instagram y la ausencia de un sitio de preguntas frecuentes de Threads la única manera en la que muchos usuarios se enteraron de esta ‘función’ de Threads fue al intentar suspender o eliminar su perfil en la nueva red social de Meta y descubrir que su cuenta de Instagram también había desaparecido.

The fact you can’t delete the Threads account without deleting your Instagram one too… more like Threats pic.twitter.com/Ungqvg5ei5

— berry (@sckberry) July 6, 2023