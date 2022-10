 Twitter está trabajando en una opción para bloquear menciones

¿No quieres que personas extrañan te @ en Twitter? La red social estaría trabajando en una opción para que controles las menciones.

Las menciones pueden ser una función muy útil en Twitter. Pueden ayudar a que le muestres a un amigo una publicación que le puede interesar. Puede servir para que una persona con muchos seguidores lea tu mensaje (y es mucho menos invasivo que un DM) … pero hay algunas personas que usan este gran poder con una enorme irresponsabilidad. No hay problema. Twitter está pensando en una alternativa.

Jane Manchum, una investigadora de aplicaciones/blogger de tecnología, encontró una nueva función que permitirá a los usuarios el bloquear o limitar el número de menciones que puedan realizar.

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 13, 2022