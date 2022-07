Twitter está en pruebas que permiten fotos, GIF y videos en un mismo Tweet

Desde que iniciamos 2022 los desarrolladores de Twitter tenían algo claro: agregar un sin número de funciones nuevas; desde entonces hemos visto algunas de ellas que están ya en pruebas. Esta vez, se trata de una función que te permite publicar videos, GIFs e imágenes en un mismo trino. Hasta ahora, la red social solo nos permitía publicar un único tipo de archivo multimedia por tweet.

Aunque la función fue expuesta en abril por el investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi en abril, fue hasta ahora que los medios lo notamos. Además, tal y como informan en TechCrunch, esta función, a diferencia de algunas otras que han revelado los usuarios, fue confirmada por Twitter. La compañía comentó que actualmente está disponible para un grupo selecto de usuarios, además de anunciar que se podrán agregar etiquetas a las fotos y videos del trino.

#Twitter is working to allow you to attach photos, videos and GIFs to a tweet at the same time 👀 pic.twitter.com/uZazWRX0Yr

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 23, 2022