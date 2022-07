¿Estados en Twitter? La red social está probando la función

Una de las características de Twitter que más me gusta es que, al ser una red principalmente para escribir lo que sea y publicar memes, se puede confundir a las personas. Es decir, es difícil determinar si estás despechado, enamorado, triste, etc. principalmente si eres una persona que no acostumbra a escribir muchas cosas personales… ahora Twitter quiere que les des más contexto a tus seguidores.

La red social está lanzando una función de prueba denominada “estados”, por el momento, la están probando con algunos usuarios de Australia y Estados Unidos. Según un portavoz anónimo de Twitter, la nueva dinámica que están desarrollando, pretende darle más contexto a los tweets sin que los usuarios tengan que describir la situación.

“Por un tiempo limitado, estamos probando una función que le permite agregar un tema de estado de una lista predeterminada a sus tweets para brindar más contexto a sus seguidores” comentó el portavoz tal y como informan en TechCrunch. Aunque a nuestra región no ha llegado la función, conocemos cómo funciona gracias a los usuarios que publicaron capturas de pantalla de ella.

I don’t know how twitter managed to release a more embarrassing and unusable feature than cotweets in the same month but here it is. these are all the statuses you can use. no custom statuses allowed pic.twitter.com/2BPwku1qi1

— Takes Of Vesperia (@coolranchzaku) July 27, 2022