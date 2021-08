TikTok también presenta herramientas para proteger a los adolescentes

TikTok se ha enfocado este año en hacer de su plataforma un espacio seguro para los menores de edad. Por un lado, la empresa ha tenido que hacerlo para evitar las demandas por recolección de datos y uso sin autorización de la Unión Europea; por otro, como respuesta a un llamada para proteger a los jóvenes que han llegado a la red social de videos cortos y copiado las tendencias, que muchas veces no son aptas para ellos. Ahora, la plataforma está poniendo toque de queda a las notificaciones que reciben y activando otras medidas de seguridad.

La plataforma ha borrado cuentas que su sistema detecta que pertenecen a menores de 13 años, cuando un adolescente abre una cuenta esta es privada como configuración predeterminada, no permite comentarios o que los videos sean descargados por terceros. Ahora, informó que las cuenta que pertenezcan a personas entre los 13 y 15 años de edad tendrán toque de queda, aunque podrán entrar y navegar a través de TikTok, no recibirán ninguna notificación después de las 9 p.m. Las personas entre 16 y 17 años no las recibirán después de las 10 p.m.

Además, agregará nuevas precauciones como configuración predeterminada; por un lado, los mensajes directos estarán predeterminados para que nadie pueda enviarles; anteriormente la configuración era «amigos», que permitía que cualquier persona que la cuenta siguiera le mandará mensajes. Los mensajes no funcionaran para menores de 16 años. Para las cuentas ya existentes, se les pedirá que revisen su privacidad y dará recomendaciones para menorar la privacidad y cuidado.

Cuando un menos de 16 años publica su primer video, una notificación le pedirá que revise quién podrá ver sus videos. «Queremos asegurarnos que la experiencia de los usuarios es la correcta de acuerdo con su edad», concluyó Tracy Elizabeth, líder de seguridad de los menores de edad para TikTok.

Imagen: BiZkettE13k (Vía Freepik).