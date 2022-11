Mas de 230mil usuarios se han registrado en Mastodon en los últimos días

La llegada de Elon Musk a Twitter no ha beneficiado mucho a la red social, en cambio, ha potenciado el crecimiento de Mastodon. Esta última plataforma ha presenciado un súbito aumento en las descargar y registro de usuarios desde el pasado viernes, cuando se hizo formal la compra de Twitter. Aunque no se puede afirmar que todos los usuarios que han huido de Twitter están llegando a Mastodon, sabemos que al menos 70.000 personas han cerrado sus cuentas en la red social del pajarito azul.

Ahora, desde Mastodon confirman que la plataforma nunca había experimentado tantos registros en tan poco tiempo. Desde el viernes 28 de octubre hasta el momento de escribir esta nota, 230.000 usuarios han creado una cuenta en Mastodon, una cifra récord. Con la llegada de los nuevos consumidores, la red social alcanzó los 655,000 usuarios activos. Claramente, a Mastodon le hacen falta millones de seguidores para alcanzar a Twitter. Sin embargo, si las cosas continúan igual, seguiremos viendo un rápido crecimiento en la red social.

Quizás no conozcas Mastodon porque es poco usada en este lado del mundo. Lo cierto es que es una plataforma alternativa que sigue la línea principal de Twitter con algunas diferencias. Fue diseñada, específicamente, para prohibir el control por parte de excéntricos multimillonarios como Elon Musk y Kanye West. Es un software de red social y microblogging auto hospedado, gratuito y descentralizado.

Dentro de las diferencias con Twitter, podemos empezar diciendo que Mastodon no organiza tu feed, si te suscribes a la cuenta de un famoso, entidad u organización, la plataforma te mostrará todos sus “toots” (publicaciones) en orden cronológico. Es decir, la ‘red social’ no decide lo que te puede gustar o no. Por otro lado, y lo más importante para muchos, es que Mastodon no muestra anuncios, ni recopila los datos personales de sus usuarios. En conclusión, el diseño descentralizado de la plataforma, se traduce en que nadie podrá tomar control total sobre ella, a diferencia de Twitter.

Sin embargo, puede que el éxito de Mastodon sea por tiempo limitado. Aunque la red social es interesante, es un poco difícil de usar. Si instalas la plataforma, te darás cuenta que no es posible ver a todos los usuarios; esto sucede porque funciona con un sistema de servidor. Así mismo, la interfaz parece bastante confusa, por lo que requiere un tiempo para acostumbrarse.

Imagen: Mastodon blog