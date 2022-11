Stephen King: “Twitter me debería pagar por estar verificado”

El anuncio de Elon Musk por hacer de la verificación de cuentas un privilegio para Twitter Blue (la versión paga del servicio) al mismo tiempo que incrementó su precio a 8 dólares ha causado una ola de reacciones negativas entre los usuarios de la red social y uno de ellos ha sido bastante claro sobre su respuesta a esta nueva política: Stephen King.

El autor de terror más famoso de la literatura moderna (The Shining, It, Cujo, La Niebla) expresó su descontento a través de su perfil en Twitter: “que se J**an, ellos deberían pagarme a mí. Si termina aplicándose me iré, como Enron”.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

El último comentario hace referencia a uno de los casos más famosos de fraude empresarial. Enron era una empresa de energía que cayó en bancarrota después de que se revelaran diferentes fraudes y sobornos con el objetivo de maquillar su cartera. El comentario de King parece hacer pulla en la manera en la Musk pretende ahora monetizar la función, con el objetivo de suavizar el enorme hueco fiscal que le deja la compra la Twitter, sumado a los mismos problemas financieros dentro de la compañía.

El comentario de King fue realizado cuando el reporte original aseguraba que el pago que planeaba Musk era de 20 o 16 dólares. Aunque la suma final terminó por ser la mitad, es poco probable que al final muchas de las supuestas ‘celebridades’ a las que apunta el cambio terminen por optar el tener esta función. Además de la medalla de verificación otras de las ventajas que vienen con el nuevo Twitter Blue es la posibilidad de tener ‘menos anuncios’, prioridad al momento de aparecer dentro de los resultados de búsquedas asó como menciones, además de la habilidad de publicar videos más largos y la ya existente opción de editar publicaciones.

Musk makes me think of Tom Sawyer, who is given the job of whitewashing a fence as punishment. Tom cons his friends into doing the chore for him, and getting them to pay for the privilege. That’s what Musk wants to do with Twitter. No, no, no. — Stephen King (@StephenKing) November 3, 2022

«Musk me hace pensar en Tom Sawyer, a quien se le da el trabajo de blanquear una cerca como castigo. Tom convence a sus amigos para que hagan la tarea por él y les haga pagar por el privilegio. Eso es lo que Musk quiere hacer con Twitter. No no no».

El problema, que ya muchos han mencionado, está en que el sistema de verificación no es exclusivo de las celebridades. Su uso principal está en el combatir cuentas falsas, así como permitir a una cuenta tener legitimidad al momento de realizar reclamos por suplantaciones (algo fácil en Twitter, que suele requerir solo cambiar la foto de perfil y el usuario). Musk ahora también ha agregado que Twitter permitirá a las personas dentro de Twitter Blue el monetizar su contenido… lo que no deja de ser algo contradictorio porque significa que los usuarios tendrán que pagar a Twitter para ganar dinero con Twitter… en una lógica que no parece apelar mucho considerando que plataformas como YouTube, Twitch o TikTok toman parte de los ingresos y no crean un muro de pago.

Lo primero es que debes desactivar tu cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el cambio está en que una cuenta desactivada no puede compartir información, no se ve dentro de los resultados de búsqueda y tu perfil no estará disponible. Esto no quiere decir que esté eliminada, sino escondida de la red social. Si tu cuenta está desactivada puedes activarla nuevamente dentro de 30 días previa a la desactivación. ¡Pero cuidado! Solo dentro de estos 30 días puedes cambiar tu decisión. Después de esto, la cuenta será eliminada junto con toda la información asociada. De la misma manera, si ingresas antes de los 30 días y luego decides activarla nuevamente, tendrás que esperar nuevamente. Haz tu nombre de usuario y correo disponibles antes de irte Es posible que en el futuro quieras regresar a Twitter. Una recomendación es que antes de que desactives tu cuenta dejes disponible el nombre de usuario y el correo electrónico asociado. Hacer esto último es bastante fácil: solo cambia tu nombre de usuario y tu correo electrónico en el campo de Perfil en la sección de ajustes. Cómo desactivar tu cuenta de Twitter en un iPhone 1: Selecciona tu foto de perfil, selecciona Configuración y Soporte y luego en Configuración y Privacidad. 2: Selecciona Tu Cuenta 3: Selecciona Desactivar Cuenta. 4: Selecciona Desactivar. 5: Confirma tu contraseña y oprime Desactivar. Cómo desactivar tu cuenta de Twitter en un Android 1: Selecciona tu foto de perfil, selecciona Configuración y Soporte y luego en Configuración y Privacidad. 2: Selecciona Tu Cuenta 3: Selecciona Desactivar Cuenta. 4: Selecciona Desactivar. 5: Confirma tu contraseña y oprime Desactivar. Cómo desactivar tu cuenta de Twitter en un PC de escritorio 1: Selecciona Más Opciones en la esquina izquierda de la pantalla. 2: Selecciona Configuración y Soporte y luego en Configuración y Privacidad. 3: Selecciona Tu Cuenta y luego Desactivar Cuenta. 4: Selecciona Desactivar. 5: Confirma tu contraseña y oprime Desactivar.

Imágenes: WikiCommons