Instagram pone en pausa su Instagram para niños

Hace unos meses Instagram anunció que estaba desarrollando un Instagram para niños. La empresa, en su momento, aseguró que la plataforma no tendría publicidad, pero esto no fue suficiente, organizaciones de privacidad y cuidado de los menores enviaron cartas a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, pidiéndole que detuviera el proyecto, igual lo hicieron varios políticos de Estados Unidos. La semana pasada, con la filtración de estudios internos de Facebook sobre el efecto negativo en el autoestima de la red social habría logrado por fin poner un alto al proyecto, aunque parece que sería temporal.

El anuncio lo hizo Adam Mosseri, líder de Instagram, a través de un video:

We’re pausing “Instagram Kids.” This was a tough decision. I still think building this experience is the right thing to do, but we want to take more time to speak with parents and experts working out how to get this right. pic.twitter.com/gMbPjft0CW

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) September 27, 2021