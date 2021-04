Una coalición de 35 organizaciones internacionales envió una carta a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, pidiéndole que cancele sus planes de desarrollar una aplicación muy similar a Instagram, pero para menores de 13 años. Los expertos aseguran que muy pocos menores de edad optarían por usarla y que en su lugar invitaría a muchos más y desde más temprana edad a unirse al incesante mundo de las redes sociales y los problemas que vienen con ellas cómo en ‘infinite scroll’, cyberbullying y la comparación con otros.

Facebook anunció que estaba trabajando en una versión de Instagram para menores de 13 años hace unas semanas, como una forma de evitar que los niños y niñas fueran blanco de los pedófilos. Esta no tendría publicidad, resaltó la red social en su momento. La carta fue firmada por organizaciones de Estados Unidos, África y Reino Unido; algunas de ellas enfocadas en los derechos de los menores de edad, otras en derechos digitales y derechos humanos.

La variedad de organizaciones demuestra que la preocupación no viene solo desde una perspectiva, sino desde múltiples que ven más problemas en la nueva aplicación que soluciones. «Este tipo de plataformas no evitan los problemas, pero sí abren la oportunidad a aumentar el número de usuarios de la red a cerebros que aún son lo suficientemente volubles para ser víctimas de las funcionalidades manipulativas y de explotación que usan», resalta la carta enviada a Zuckerberg, según el portal The New York Times.

La empresa, por su parte, aseguró que está trabajando en tecnologías que le permitan identificar cuando un menor de edad miente para poder abrir una cuenta en Facebook o Instagram. La edad mínima requerida es 13 años. Además de trabajar con expertos en salud y sicología de niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, la respuesta no ha sido positiva; muchos han resaltado que es solo un esfuerzo de la red social por ganar usuarios de temprana edad que seguirían usando las redes una vez crezcan.

El anuncio de la versión de Instagram para menores de edad lo hizo la empresa junto a nuevas funcionalidades de protección. Por ejemplo, no les permite a los adultos enviar mensajes directos a los adolescentes e inclusive advierte sobre perfiles sospechosos. Facebook ha asegurado que está buscando la manera en que los jóvenes puedan usar las plataformas de manera segura y conectar con familiares y amigos.

Imagen: Rawpixel.