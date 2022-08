Facebook Messenger tendrá pronto cifrado de extremo a extremo

Actualmente existen aplicaciones de mensajería instantánea que cuentan con cifrado de extremo a extremo; el ejemplo más claro de ello, es WhatsApp. Cuando tú ingresas a la app, lo primero que ves (mientras carga) es “cifrado de extremo a extremo”, lo mismo que cuando vas a iniciar una nueva conversación. Bueno, pues este mismo sistema de seguridad, se implementará ahora en Facebook Messenger.

Te explicamos cómo funcionara para que saques la conclusión de si es o no necesario dicho sistema. Actualmente, las aplicaciones de mensajería instantánea no funcionan solo para escribir mensajes escritos, también se pueden compartir archivos como videos, documentos, fotos, etc. Es decir, la información que compartimos es bastante sensible, por lo que debe tener una máxima seguridad.

Todos esos mensajes quedan alojados, tanto en la interfaz de la red social, como en la nube, lo que se transformará en iCloud o en Google Drive, dependiendo del sistema operativo que utilices. Hasta el momento la información se aloja allí sin mayor seguridad. Pero, ahora, la compañía anunció que se preparan para traer el cifrado de extremo a extremo para las copias de seguridad. Esto llegaría con lo que Messenger llama ‘Almacenamiento seguro’, el cual consiste en crear una caja de seguridad con nuestras conversaciones cifradas de extremo a extremo para que solo nosotros (y nuestro destinatario) podamos acceder a ellas. Al parecer, dicha caja se podrá proteger con un PIN o un código de recuperación.

Por otro lado, Meta también llevará el cifrado de extremo a extremo a las respuestas de las historias de Facebook. Así mismo, se planea permitirnos cancelar el envío de mensajes, además de incorporar el sistema seguro de cifrado de extremo a extremo en las llamadas que se realizan desde la red social.

Y es que, la compañía ya ha presentado problemas judiciales por el espionaje tanto por parte de ellos como de otras entidades a los mensajes compartidos entre los usuarios. Hace poco conocimos el caso de una madre y su hija que enfrentan a consecuenciales legales, luego de que Facebook compartiera información personal de ambas.

Imagen: Unsplash