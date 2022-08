¡48 horas! Nuevo límite para borrar mensajes de WhatsApp

Piensa en el siguiente caso. Enviaste un mensaje a un contacto o un grupo en WhatsApp y te arrepentiste lo que dijiste. Ingresas rápidamente a la aplicación para borrar el mensaje, pero descubres que es demasiado tarde.

Tranquilo, con la próxima actualización de la app, ahora los mensajes de WhatsApp podrán ser borrados luego de dos días de haberse enviado. Ya no tendrás solo una hora, sino 48 para borrar ese mensaje vergonzoso que dejaste en alguna conversación. La compañía de mensajería anunció que la función está disponible desde ya. Así que de inmediato puedes acceder a ese grupo o a esa conversación y mantener presionado el mensaje hasta que se despliegue el menú. Allí podrás seleccionar entre las opciones “Eliminar para mí” o “Eliminar para todos”.

Ten en cuenta que esto lo puedes hacer si y solo si te has pasado ya a la versión más actual de WhatsApp. Tampoco vas a recibir una notificación si el mensaje ha sido borrado o no. Estas son solo parte de las características nuevas que se están acoplando a la plataforma para mejorar la privacidad y las funciones. Sin duda esta es una nueva característica muy útil para esta app de mensajería. Una que le permite a esta plataforma de mensajería instantánea mantener la ventaja sobre otras plataformas de mensajería que no ofrecen esta herramienta.

Por ejemplo, iMessage de Apple hasta ahora no posee con esta función y posiblemente no la tenga en el futuro cercano. Porque solo podría hacer con nuevas actualizaciones de su iOS y la versión iOS16 solo da un par minutos para evitar el envío y no es tan factible. Con esta función de WhatsApp se garantiza que puedas borrar el mensaje, lo que no se garantiza es que no sea leída por su destinatario antes de que lo borres.

Imagen: Dimitri Karastelev en Unsplash