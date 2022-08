Error de Facebook llenó de spam las cuentas de celebridades

Si te desvelaste anoche en redes sociales, seguramente habrás visto que tu timeline o feed de Facebook estaba repleto de personas aleatorias escribiendo mensajes en las cuentas de los famosos. Bueno, no es que la red social ‘no tenga nada más para mostrar’, ni tampoco es un error propio de tu cuenta, cientos de usuarios también vieron las mismas publicaciones. Al parecer, todo fue culpa de un algoritmo de Facebook que registró dicho fallo, causando un caos en toda la plataforma, o al menos en su feed.

Entre las 5:00 y 6: 00 horas (UTC), es decir, las 12:00 y 01:00 de la madrugada, hora Colombia, se presentó el fallo que mostró a millones de usuarios los mensajes que dejaban los fans en las cuentas e famosos. Lo cierto es que el spam que se produjo tenía algo en común: los comentarios que veías eran todos de gente que no conoces, ni sigues en páginas de artistas, actores, influenciadores, etc.

La cosa iba más o menos así: si tú sigues a Lady Gaga y alguien decidió hacer una publicación en esa página de Facebook, tú (y todos los que la siguen) verías los comentarios en tu página de inicio. Esto ocurrió con páginas de artistas como Coldplay, Ariana Grande, Nirvana, The Beatles, Emma Watson, John Cena, Muse y Cristiano Ronaldo. Incluso, los usuarios se remitieron a Twitter para mostrar lo que estaba ocurriendo en Facebook.

Después de tres horas continúas de caos, el problema parece haberse resuelto. Alexandru Voica, portavoz de Facebook culpó a “un cambio de configuración” (no especificado) por el problema en la red social. Así mismo, anunció en su cuenta de Twitter que el problema ya estaba resuelto. Pero…el daño ya está hecho y los internautas no iban a desaprovecharlo.

Earlier today, a configuration change caused some people to have trouble with their Facebook Feed. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience.

— Alexandru Voica 💀 (@alexvoica) August 24, 2022