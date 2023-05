Ya puedes escuchar la banda sonora de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’

No hay duda de que ‘Guardianes de la Galaxia’ tiene una de las mejores bandas sonoras de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Desde que vimos a Star Lord entrar en la pantalla grande al ritmo de ‘Come and Get Your Love’ ha sido claro que la música es tan protagonista de las películas como el resto de guardianes. ¡No por nada James Gunn decidió llamar a cada una de las partes de su trilogía como ‘volúmenes’ de diferentes álbumes!

Y en el caso de Guardianes de la Galaxia la selección de música es igual de importante, porque Star Lord ha pasado de usar su casetera y ahora tiene un Zune (que es el intento fallido de Microsoft por competir con el iPod). Para aquellos con mala memoria, en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Yondu compró en algún momento el dispositivo y Kraglin se lo entrega a Quill después del entierro del Carroñero como un último regalo de su padre adoptivo.

Lo que significa algo importante: ¡Que finalmente salimos de la música de los 70!

“Cambié muchas veces lo que iba a ser la música en el guion. Sabía que teníamos el Zune, así que sabía que iba a venir de allí, y podría haberme quedado con toda la música de los setenta como en las dos primeras películas. Podría haber seguido adelante y haber hecho solo los ochenta o podría haber hecho solo los noventa, porque hay mucho buen pop británico espacial de los noventa. Al final, decidí que iba a hacer una mezcla de diferentes tipos de música y esperaba que no pelearan entre sí”, aseguró Gunn.

Lo que significa que para esta versión el catálogo de música es mucho más amplio. Y en caso de que hayas salido de la sala tarareando alguna de las canciones de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ te tenemos buenas noticias: ¡Ya hay una lista en Spotify con todos los temas utilizados en la cinta! Puedes acceder a la lista en este enlace.

Y, en caso de que tengas curiosidad, esta es la lista completa de canciones en ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’.

“Creep (versión acústica)” (Radiohead)

“Crazy on You” (Heart)

“Since You Been Gone” (Rainbow)

“In the Meantime” (Spacehog)

“Reasons” (Earth, Wind & Fire)

“Do You Realize?” (The Flaming Lips)

“We Care a Lot” (Faith No More)

“Koinu no Carnival (de ‘Minute Waltz’)” (Ehamic)

“I’m Always Chasing Rainbows” (Alice Cooper)

“San Francisco” (The Mowgli’s)

“Poor Girl” (X)

“This is the Day” (The The)

“No Sleep Till Brooklyn” (Beastie Boys)

“Dog Days Are Over” (Florence + The Machine)

“Badlands” (Bruce Springsteen)

“I Will Dare” (The Replacements)

“Come and Get Your Love” (Redbone).

Imágenes: Marvel Studios