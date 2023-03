James Gunn dirigirá y producirá la nueva película de Superman

Es imposible no sentir curiosidad por el futuro del universo cinematográfico de DC. James Gunn, el nuevo Co CEO de DC Studios, hace poco presentó un plan ambicioso para los héroes de estos cómics que incluyen la primera aparición de personajes como Booster Gold hasta una nueva película de Batman y Robín. Pero quizás uno de los proyectos que más emocionados nos tiene es la próxima película de Superman. Y tenemos noticias emocionantes: Gunn dirigirá y producirá el filme del hombre de acero.

La noticia ha sido confirmada por diferentes medios internacionales que aseguran que Gunn ha decidido encabezar ‘Super-Man Legacy’ (que es el nombre temporal de la película). El guion de la cinta también fue escrito por Gunn, pero hasta esta semana no era claro si sus nuevas obligaciones como Co-CEO de DC Studios le iban a impedir el sumarse al proyecto de otra manera.

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g

— James Gunn (@JamesGunn) March 15, 2023