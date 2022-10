Se revela tráiler de nueva entrega de Guardianes de la Galaxia

Finalmente Marvel dio a conocer el tráiler del nuevo especial navideño de la saga. La pieza muestra un juego salvaje y conmovedor de los Guardianes de la Galaxia mientras visitan el planeta Tierra. Se confirmó que el lanzamiento será el 25 de noviembre.

Los Guardianes de la Galaxia se introdujeron por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en 2014, con una película secuela con el equipo heterogéneo; después con Guardianes de la Galaxia Vol. 2, que siguió en 2017.

Los Guardianes se han convertido en jugadores importantes en el MCU en general, ya que ayudaron a los Vengadores a derrotar a Thanos (Josh Brolin). Además, la integrante de los Guardianes, Gamora (Zoe Saldaña), terminó siendo crucial para la trama de Avengers: Infinity War, debido a que su muerte le permitió a Thanos obtener la piedra del alma.

Puede ver aquí el tráiler: Guardianes de la Galaxia

James Gunn dirigió las dos primeras películas, con su atractivo estilo de dirección y bandas sonoras extremadamente divertidas, que contribuyeron al éxito general de ambas películas.

Después de que Gunn fuera despedido por Disney, lo volvieron a contratar para crear Guardians of the Galaxy Vol. 3, que mostró a los Guardianes enfrentándose a un nuevo enemigo potencial, Adam Warlock (Will Poulter).

Te puede interesar: Confirmado: Henry Cavill regresará como Superman

Sin embargo, el amado equipo (que también apareció brevemente en Thor: Love and Thunder) regresará a la pantalla antes de eso, con el especial navideño de Guardianes de la Galaxia. trayendo a Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Kraglin (Sean Gunn) y Groot (Vin Diesel), junto con algunos otros nuevos héroes de MCU, de vuelta al redil.

Novedades

Aunque se supo que el especial tendría lugar entre Thor: Love and Thunder y Guardians of the Galaxy Vol. 3, con duración de unos 40 minutos, no se había dado mucha información sobre la trama hasta ahora. Marvel ha compartido el tráiler del muy esperado especial navideño, que ofrece más información sobre la historia salvaje y confirma la fecha de lanzamiento: 25 de noviembre.

En el adelanto, que supuestamente fue filmado durante la producción de Guardians of the Galaxy Vol. 3 (inspirado en el famoso especial navideño de Star Wars ), los Guardianes se dirigen a la Tierra para planear una sorpresa para Peter (también conocido como Star-Lord), quien todavía está devastado por la pérdida de Gamora. Quizás lo más sorprendente es que el avance revela la llegada del actor Kevin Bacon y otra cara nueva y más amigable al Universo cinematográfico de Marvel.

Imagen: Archivo ENTER.CO