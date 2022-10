Nueva temporada de ‘Malcolm in the Middle’ ¿Tendrá el mismo éxito?

El protagonista de la exitosa serie ‘Malcolm in the Middle’, Frankie Muniz, reveló que su ex compañero de set Bryan Cranston, está trabajando en un guión para revivir la historia cuya última temporada se emitió en 2006.

Según Muniz, de 36 años, el excoprotagonista Bryan Cranston está trabajando en un guión para un reinicio de la aclamada y popular serie, ganadora de varios premios Emmy.

Malcolm in the Middle, emitida de 2000 a 2006, es considerada como una de las mejores comedias de situación de la televisión moderna. La serie siguió a una familia excepcionalmente disfuncional, con Frankie Muniz en el papel de Malcolm, quien intentaba reconciliar su gran cantidad de diferencias de personalidad y temperamentos enfrentados.

La producción de Fox también contó con las actuaciones de Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield y Erik Per Sullivan, quienes también suenan para lo que sería una séptima temporada.

Bryan Cranston, quien interpretó al patriarca de la familia, Hal, ha expresado abiertamente su disposición a volver a interpretar el papel . En 2016, el actor de Breaking Bad mencionó que había conversaciones sobre una posible película sobre Malcolm.

Desde entonces, Cranston ha seguido revelando su deseo de traer de vuelta a Malcolm in the Middle , diciendo que sería divertido resucitar su interpretación de comedia de situación.

¿Cómo sería el nuevo Malcolm?

En una entrevista con Fox News Digital para promocionar su participación como miembro del elenco de The Surreal Life de VH1, Frankie Muniz también reflexionó sobre su tiempo como Malcolm y habló sobre la longevidad de la comedia, con 151 episodios.

También habló sobre el hecho de que Cranston esté comprometido en escribir un guión para un reinicio de la historia. Muniz no quiso confirmar nada, aunque parecía esperanzado: “Cuando estaba filmando el programa, obviamente era un niño. Hicimos siete temporadas. Realmente no vi el programa cuando estaba en marcha, pero desde entonces lo he visto con mi esposa. Me di cuenta, ‘Vaya, eso es lo que estábamos haciendo’… Puedo separarme de estar en él y verlo como fanático. Sé que a Bryan le gusta mucho la idea y está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione. Entonces, puede haber algo. Estaría abajo al cien por ciento. Pero no sé, veremos qué pasa”.

Imagen: Disney