Ya habría un guion para ‘Flash 2’

Warner deber tener mucha fe en el éxito de la próxima película de The Flash… o tener mucha confianza en que las personas olvidarán todas las polémicas recientes con su estrella, Erza Miller. Porque un reporte de The Hollywood Reporter asegura que el estudio ya tendría el guion de The Flash 2.

El comentario hace parte de un reporte más grande sobre el futuro de DC. La nota es a propósito del estreno de Black Adam, que de acuerdo con las primeras reseñas apunta a ser un éxito moderado en las carteleras de cine. Una fuente dentro de Warner asegura que, diferente a lo que se piensa, Warner Bros. no está operando sin algún tipo de plan, sino que por el contrario se está concentrando y moviendo adelante con los lanzamientos de proyectos enfocados en sus héroes principales, siendo uno de estos estrenos The Flash 2, cuyo guion ya había sido completado por David Leslie Johnson-McGoldrick, el guionista detrás de la primera película de Aquaman.

Por ahora Warner no ha confirmado planes para una segunda parte. Siendo honestos, sorprendería que estos rumores fueran verdad. Hace unos meses, cuando Erza Miller se encontraba huyendo de la justicia había rumores de que el estudio incluso estaba considerando el cancelar el filme. El lanzamiento del filme no ha estado exento de críticas, con muchos criticando el mensaje que el estudio estaría mandando al público (que las estrellas de Holywood están por encima de la ley y pueden interpretar héroes sin importar su pasado).

Entre otras de las cosas que aprendimos de este reporte de The Hollywood Reporter es que Warner espera que Patty Jenkins dirija una tercera película de Wonder Woman o que Henry Cavilll regrese a su rol como Superman en algún proyecto a futuro. Considerando que Wonder Woman 1984 fue un desastre (tanto en críticas como en taquilla) y que Henry Cavill parece estar enfocado en otros proyectos más lucrativos (y menos polémicos) parece que los planes de Warner están más enfocados en promesas imposibles que en cualquier otra cosa.

Imágenes: Warner Pictures