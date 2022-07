Ezra Miller: explicando la cadena de problemas detrás de la estrella de Flash

Todos los escándalos de Ezra Miller son fáciles de confundir. Por eso, en ENTER.CO hemos preparado un resumen del estado actual del actor.

Si Warner Bros. se ha mantenido en absoluto silencio sobre Flash… es porque no es el mejor momento para hablar de la película. La razón está en que Ezra Miller, el actor que interpreta al Velocista, ha tenido un 2022 en el que se ha revelado una serie de problemas, demandas y conductas bastante preocupantes. Tanto, que en este punto es mucho más práctico realizar un artículo explicando y recopilando todos los incidentes, que dedicar uno solo.

La primera ofensa (que llamó la atención)

Lo primero: los problemas de Miller no son exclusivos de 2022. Sin embargo, el actor este año llamó la atención de los medios y los fans de DC después de que en marzo de este año el actor fuera detenido en Hawái por perturbar el orden público después de agredir verbalmente a unas personas en un Karaoke.

Lo peor es que, un mes después, el actor nuevamente fue arrestado por autoridades en Hawái. Esta vez por agresión, después de que en un encuentro se le pidiera a Miller que se retirara y el actor respondió lanzando una silla a una mujer de 26 años.

Las acusaciones que han salido a la luz

Estos eventos llevaron a una serie de nuevas denuncias al actor, cuya gravedad solo ha incrementado conforme nuevos casos son reportados. En junio de este año los padres de una menor de edad acusaron a Miller de acosar a su hija. Al parecer la estrella de The Flash estaba manipulando a la chica de 18 años usando drogas, alcohol y regalos. Las acusaciones datan de 2017 y es importante mencionar que la menor, de manera pública, ha negado estos eventos.

En junio también se publicó un reporte que asegura que Miller estaba dando posada a una madre y tres hijos. Lo problemático para Warner es que el lugar donde se están hospedando es una granja sin de Cannabis sin licencia en Vermont, que al parecer también cuenta con una cantidad considerable de armas (Miller ha sido un defensor del porte armas). De nuevo, hay relatos contradictorios con la madre asegurando que el actor la ayudó a escapar de una relación abusiva.

¿Todos los reportes son recientes?

No. De hecho, poco después de los eventos en Hawái al parecer Warner tuvo una reunión de emergencia para discutir el futuro de Ezra Miller con el estudio. En ese momento el actor se encontraba vinculado con las franquicias de ‘Animales Fantásticos’ y ‘The Flash’, pero diversos reportes dentro del set de ambas producciones acusaban al actor de comportarse de manera errática y violenta.

Todo esto despertó una denuncia que realizó una mujer en Islandia. El evento ocurrió en 2020 cuando, de acuerdo con lo relatado por ella, se acercó a Miller en un bar, comenzaron a hablar y el actor en algún momento comenzó a actuar de manera agresiva y le pidió que ‘pelearan’. La mujer, pensando que estaba molestando se quedó con Miller, que luego la agarró por el cuello y comenzó a asfixiarla.

¿Es todo?

No realmente. Por si esto no fuera poco, hace un par de semanas Ezra Miller publicó a través de su Instagram diferente mensajes burlándose de la justicia con mensajes como “No me pueden tocar, estoy en otro universo”. No el mejor mensaje cuando

¿Qué significa esto para el futuro de sus películas?

Lo más seguro es que Ezra Miller no regrese al DCU, el universo de Harry Potter y siendo honestos al mundo del cine en un muy bien tiempo. La crisis de reputación que tiene el actor en estos momentos es algo que ningún proyecto quiere cargar.

Esto también puede significar que la película de Flashpoint puede ser uno de esos proyectos que termine por no tener un lanzamiento en teatros. Este tipo de películas suelen significar una inversión importante por parte del estudio.

Y dejemos algo en claro: Miller está fuera del universo de DC. Warner no lo ha confirmado, pero a estas alturas El problema es que en estos momentos su estrella es, literalmente, un prófugo de la justicia lo que significa que el filme no tiene la mejor entrada. Warner además tiene problemas para promocionar la película, no solo porque no cuenta con su estrella, sino además porque en estas condiciones es imposible realizar un tour de prensa y, más importante, pone en riesgo que su estreno coincida con algún proceso judicial que tenga como centro a su estrella.

Imágenes: Warner Pictures