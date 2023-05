Evaluación Guardianes de la Galaxia Vol. 3: la fase 5 del MCU tiene esperanzas

Watch Later

James Gunn no parece fallar, al menos cuando de películas de héroes se trata. Claro, pocos conocían al director cuando Marvel anunció que haría una adaptación de los Guardianes de la Galaxia en 2013. ¿Y por qué emocionarse? Todos querían ver a Iron-Man, el Capitán América, Thor y Hulk. ¿Quién tenía tiempo para esta cinta con un árbol parlante? Pero Gunn probó a todos equivocados y pronto se convirtió en el director favorito de muchos fans del MCU.

Y ahora tenemos que decirle adiós a Gunn, que se va a contar la historia de hombres de acero que vienen de otro planeta y millonarios que se disfrazan de murciélago. Pero no solo el director se despide del MCU, sino que además también tenemos que decirle adiós al Drax de Dave Bautista y a la Gamorra de Zoe Zaldana (ambos actores han confirmado que no tienen planes de regresar a interpretar sus personajes). Es el final del equipo de guardianes como lo conocemos y del que nos enamoramos.

‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ es una señal de que la fase 5 del MCU tiene esperanzas… pero que incluso uno de sus mejores directores no puede escapar de la limitada jaula del universo cinematográfico de Marvel. Es una despedida emotiva para sus personajes, que también cuenta con una de las mejores escenas de pelea dentro de toda la historia de Marvel Studios. La conclusión del viaje de sus protagonistas se siente natural (con algunas excepciones) y sus efectos visuales son una gran mejora en comparación con algunas de las últimas cosas que hemos recibido. Por desgracia la cinta cae en los lugares comunes de la franquicia y no permite a su Adam Warlock brillar.

Crueldad animal: una advertencia necesaria

No es parte de nuestra crítica, pero me parecía necesaria hacer una pequeña advertencia de contenido: ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ tiene escenas de crueldad animal que pueden ser demasiado para algunos espectadores.

La película nunca llega al extremo de ser demasiado explicita con el contenido (después de todo, seguimos frente a una película de Marvel), pero incluso aquello menos obvio como es un conejo mutilado y modificado puede ser demasiado para los más susceptibles a cualquier contenido que muestre crueldad animal. También hay algunas escenas con Rocket que pueden hacer sufrir a cualquier dueño de mascotas… así que te lo advertimos.

Adiós Guardianes de la Galaxia

La manera en la que James Gunn despide a sus Guardianes de la Galaxia demuestra la conexión que el director tenía con los personajes y sus actores. El volumen 3 sabe bien cómo tocar las fibras necesarias para que este adiós a su equipo no se siente como otras despedidas obligatorias que hemos visto antes (cof, cof, Black Widow).

Por supuesto, la expansión en la historia de Rocket no solo funciona como un buen motor para sacar un par de suspiros (y no solo por la crueldad de su pasado), sino porque además encaja con los otros temas de los Guardianes. Las películas siempre han sido lo mismo: un grupo de extraños que a momentos apenas se soportan, pero que consiguen también sacar lo mejor de ellos y se preocupan unos por otros. El Volumen 3 hace sentir al grupo como una familia más que nunca, en especial con las nuevas adiciones como es el rol de Nébula.

Por desgracia, no todos los personajes reciben el mismo trato en ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’. Adam Warlock, por ejemplo, tiene varías apariciones en la película, pero un rol dentro de la historia general que desaprovecha al personaje y, más importante, no nos entrega una mejor idea de por qué nos gustaría verlo más en los eventos a futuro del universo cinematográfico de Marvel.

También hay algunas despedidas dentro de los guardianes que no terminan de encajar. La historia hace su mejor esfuerzo por justificar y dar cierre a las historias de cada uno, pero sin suficiente tiempo para el equipo cuesta que el clímax de la película encaje por completo.

El Alto Evolucionador funciona… pero no por las razones que gustaría

Pese a las críticas que se pueda hacer a la fase 4 y 5 del MCU, podemos estar de acuerdo en que al menos sus historias se han esforzado por traer a villanos que sean mucho más complejos que un recorte de cartón con la palabra ‘malo’ anexada (Kang, Namor, Wanda, son ejemplos de excelentes villanos en películas no tan buenas como ellos).

Y el Alto Evolucionar sin duda funciona como un villano… pero no por las razones que quizás gustaría. Se sale del teatro odiándolo con todo el corazón, pero ese desprecio viene principalmente por la crueldad que muestra hacía personajes como Rocket y las cosas infames que le vemos hacer en su meta por alcanzar la ‘perfección’ que anhela. También ayuda que la actuación de Chukwudi Iwuji haga que cada instante de crueldad se sienta casi como un ataque personal al espectador.

Pero no hay mucha profundidad en el personaje. Las razones por las que hace lo que hace se quedan en ‘es cruel y no le importa el método’. No hay mucho más memorable en él además de esto, lo que es una lástima con una historia que tenía tanto potencial que sacar.

Dicho de otra manera, el Alto Evolucionador me recuerda al consejo que me dio alguna vez un profesor de escritura: “si no encuentras otra manera de hacer entender que un personaje es malo, hazlo tirar un gato vivo dentro de una hoguera”.

La mejor escena de combate en la historia de los Guardianes de la Galaxia

Si algo, los invito a ver Guardianes de la Galaxia Vol. 3 porque cuenta con una de esas escenas de acción que tiene el honor de estar en la misma galería que el combate en el elevador de ‘Capitán América y el Soldado del Invierno’, la primera batalla en Nueva York en ‘Avengers’ o el enfrentamiento contra Thanos en ‘Avengers: Endgame’.

Solo esta escena me volvió a dar algo de fe en el universo cinematográfico de Marvel (y ustedes la sabrán reconocer) porque demuestra que todavía existe la chispa en una franquicia a la que se le ha criticado por estar ‘agotada’.

Imágenes: Marvel Studios