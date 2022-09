Wakanda Forever sería la segunda película más larga del MCU

Estamos a poco más de un mes para el estreno de Black Panther: Wakanda Forever. Y esto significa que hemos comenzado a conocer nuevos detalles del próximo filme del MCU. Esta semana hemos recibido uno bastante interesante y es su duración: casi tres horas.

Lo primero es que el dato no es oficial. Creemos tener su duración gracias a un listado en Cineplex y Regal (dos de las distribuidoras de películas en los Estados Unidos). Esta semana los teatros actualizaron su listado y en él aparecía ya Wakanda Forever con un tiempo de duración de dos horas y 41 minutos.

De nuevo, ni Marvel ni Disney han confirmado que esta sea la duración final de la película. Estos listados tampoco suelen reflejar con 100% de precisión el tiempo definitivo de los filmes y sería extraño que Wakanda Forever tuviera la extensión que se espera más de una película de tipo evento como son las de los Vengadores. De ser cierto, la secuela de Black Panther sería la segunda película más larga en la historia de su universo de películas. En estos momentos los tres primeros lugares están ocupados por Avengers: Endgame (3 horas y 10 minutos), Avengers: Infinity War (2 horas y 29 minutos) y Capitán América: Civil War (2 horas y 27 minutos).

Por supuesto, es posible que la razón en su duración esté en mayores libertades con el filme. Wakanda Forever tiene la tarea imposible de ser un filme de acción, pero al mismo tiempo un homenaje sentido a la muerte de Chadwick Boseman, que interpretó al héroe que protagonizó el primer filme. Sin duda, una de las dudas que se tiene es cómo el universo explicará y explorará la muerte de un personaje tan importante.

También significaría que como espectadores tendríamos más tiempo para explorar los nuevos personajes y escenarios que presentará o incluso que la película se tomará el tiempo de mencionar el que Namor sea un mutante, más allá de algún comentario lanzado al aire.

De nuevo, es posible que este tiempo no sea el final y que la versión que veamos en cartelera se más similar a las otras dos películas del MCU que recibimos en 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder, ambas con una duración cercana a las dos horas.

Wakanda Forever se estrenará en las salas de cine el próximo 10 de noviembre.

Imágenes: Marvel Studios