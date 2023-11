Una película de ‘Donald Trump’ está en camino, protagonizada por el ‘Soldado del Invierno’

En esas listas de frases que nunca esperábamos decir en nuestra vida: el Soldado del Invierno ahora interpretará a una versión joven de Donald Trump: multimillonario, ex presidente de los Estados Unidos y de nuevo candidato al puesto en la casa Blanca. Deadline reporta este 29 de noviembre que Sebastian Stan protagonizará un filme llamado ‘El Aprendiz’ que tendrá un tono ‘semi biográfico’.

La historia, de acuerdo con la sinopsis del medio, se concentrará en la historia de Trump y sus intentos de construir un imperio de bienes raíces en Nueva York en la década de los 70 y 80. La cinta no se concentrará en algunos de los escándalos más modernos del multimillonario. En vez de eso tocará su amistad y relaciones con el abogado Roy Cohn. Para aquellos menos familiarizados, Trump fue investigado por el gobierno de los Estados Unidos después de que surgieran acusaciones de que su compañía de inmuebles ofrecía condiciones distintas de arrendamiento a familias afroamericanas o que en algunos casos aseguraba que ‘no había vacantes’ para personas de color. Cohn también fue clave en la construcción de la Torre Trump, edificio que contó con el apoyo y conexiones de la mafia de los Estados Unidos (que tenía lazos con los principales sindicatos de la ciudad).

‘El Aprendiz’ será dirigida por el director Ali Abbasi (Holy Spider) de acuerdo con fuentes cercanas al proyecto. Abbasi también es mejor conocido por haber estado a cargo de dos episodios de la adaptación de ‘The Last of Us’ en HBO Max. Por ahora el filme no cuenta con una fecha de estreno.

El nombre de la película también es una referencia que puede ser fácil de reconocer para muchos. Antes de que Trump se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos la principal razón por la que muchos conocieron al multimillonario fue por su reality show ‘El Aprendiz’. La idea del show de TV era poner a personas a ‘competir’ por un puesto dentro de la compañía de Trump (el show luego fue adaptado en diferentes, con una versión en Colombia en la que fue reemplazado por Jean-Claude Bessudo).

Actualmente Trump está en medio de un juicio en Nueva York en el que se acusa al ex presidente de fraude. No es el único problema judicial, con varios casos abiertos y el precedente de su paso por la casa Blanca. La cinta de ‘El Aprendiz’ seguramente robará la atención de la mayoría… aunque esperamos que si la imagen que entrega de Trump es negativa no inspire a sus fans más devotos el tomar acciones como las que ocurrieron en la toma del Capitolio.

Imágenes: WikiCommons